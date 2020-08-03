Коронавирус или ангина: при каких симптомах вызывать врача и когда ехать в больницу

Ежедневно нам, как говорится, из каждого утюга, сообщают о необходимости вызывать врача при первых же симптомах ОРВИ, потому что это может быть коронавирус. И в то же время каждый день мы слышим о летальных случаях, связанных с поздним обращением в больницу. Когда и при каких симптомах начинать волноваться и набирать «03», многие так и не знают, стараясь сбить температуру парацетомолом и вылечить горло самостоятельно. Главный внештатный специалист-пульмонолог комитета здравоохранения Волгоградской области Вера Цома рассказала, когда волгоградцам вызывать врача из поликлиники, и в какой ситуации собирать вещи в больницу.

- Ситуация, когда пациент должен обратиться к врачу – это любое повышение температуры. А дальше в зависимости от длительности и степени повышения. Если температура выше 37,5 держится больше 3 суток, то он в любом случае должен вызвать врача, - говорит Вера Цома. - Врач определяет, лечиться амбулаторно, или есть показания для госпитального лечения. Если у пациента температура выше 38 градусов, это повод для обращения к врачу уже в первые же сутки.

Врачи предупреждают, что при боли в горле и температуре 38 не стоит надеяться, что у вас ангина и пить антибиотики. Недовыявленная инфекция может отправить вас в реанимацию.

Не значит, что вызвав врача на дом, нужно сразу собирать тапки и халат в больницу.

- Около 40 пациентов имеет легкое течение, которое можно лечить на дому. И у нас есть рекомендации для лечения коронавирусной инфекции на дому. В стационарах у нас сегодня только пневмонии. Пациент дома всегда на связи с врачом. И если температура 37,5 держится больше 5 дней или температура 38 - больше трех дней, это показание для госпитализации. То же самое, если температура ниже, но у пациента есть заболевания сердца, сахарный диабет, ожирение, - уточняет пульмонолог.

Кстати, врачи напоминают: с любой температурой или другими симптомами ОРВИ не стоит идти в поликлинку. Вызывайте врача на дом.

В то же время волгоградцы жалуются, что прихода специалиста после вызова вы дождетесь не сразу. К некоторым даже в тот же день не приходят.

- Задержки по оказанию медпомощи связаны с тем, что поликлинические врачи тоже вынуждены были перейти на работу в стационары из-за нехватки кадров. К тому же медики тоже люди, и иногда сами заболевают. У пациентов всегда есть возможность обратиться на горячую линию поликлиники или облздрава, - говорит заместитель руководителя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.