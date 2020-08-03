С 4 августа «Ротор» открывает продажу билетов на матчи РПЛ

Для волгоградских болельщиков футбола есть хорошая новость – игры на «Волгоград Арене» все-таки пройдут со зрителями. Но в ограниченном варианте. И уже с 4 августа открывается продажа билетов. Правда, есть и плохая новость – абонементов в этом сезоне не будет.

Как пояснили «КП-Волгоград» в «Роторе», абонементы решили не продавать из-за все еще нестабильной ситуации с коронавирусом в стране и в регионе.

- Мы не можем гарантировать вам посещение всех матчей в случае покупки абонемента, поэтому будет удобнее (в первую очередь для вас) покупать билеты на каждый отдельный матч, - уточняют в пресс-службе клуба.

Те, кто покупал абонементы на прошлый сезон, могут вернуть свои деньги в kassir.ru.

Напомним, прошлый сезон был окончен досрочно из-за коронавируса и запрета всех игр.

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Главное отличие – купить билеты на матчи можно будет только в онлайн-формате и ТОЛЬКО на сайте kassir.ru (остерегайтесь мошенников и липовых сайтов).

- Это сделано для того, чтобы не создавать очередей в кассах и ограничить контакты волгоградцев с посторонними. К тому же это очень удобно – можно купить билет прямо из дома, - говорят в клубе

Количество мест, выставленных на продажу, будет ограничено. Все из-за того же коронавируса рассадка зрителей будет вестись в шахматном порядке (на нижнем и верхнем ярусах стадиона). Продавать будут только по 4 билета в одни руки.

- Для входа на стадион электронный билет можно не распечатывать, а показать его на экране телефона, - уточняют в «Роторе».

Фото СК "Ротор".

ЧТО ПОЧЕМ?

Билеты делятся на три категории: ТОП, ДЕРБИ и СТАНДАРТ.

Стоимость билетов в категории «дерби» - от 350 до 1300 рублей. Такая цена установлена на матч с ФК «Ростов».

«Топовые» билеты будут стоить от 400 до 2250 рублей. К «топовым» относятся матчи с такими клубами, как «Локомотив», «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо».

Все остальные матчи попадают в категорию «стандарт». Цена билетов на эти игры будет варьироваться в пределах от 250 рублей до 1500 рублей.

Еще одна хорошая новость: СК «Ротор» взял на себя оплату сервисного сбора за продажу билетов. Поэтому волгоградские болельщики не будут оплачивать комиссию.

- Просто введите промокод ROTOR10 и получите 10% скидки, которая полностью погашает сервисный сбор, - поясняют в пресс-службе сине-голубых. - Вы сможете купить билет на любое выбранное место по той цене, что указана в билетной программе без лишних надбавок!

Сохранили и льготы на билеты. В частности, дети до 7 лет могут бесплатно посетить любой матч на «Волгоград Арене», при условии, что ребенок будет в сопровождении взрослого и не будет занимать место на трибуне. Также право на бесплатное посещение матча имеют ветераны ВОВ.

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Как купить билеты онлайн:

Зайти на сайт kassir.ru

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P.S.

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