В Волжском горит завод по производству сэндвич-панелей

Пожар случился на заводе "Изопан". Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

8 августа в 14:30 часов на улице Александрова в городе Волжский Волгоградской области загорелся завод Isopan, на котором производят сэндвич-панели. В настоящий момент пожарно-спасательные подразделения 5-ого отряда ФПС ГУ МЧС делают все, чтобы локализовать огонь.

Спасатели тушат крупный пожар на заводе. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- Происходит горение одноэтажного здания размером 150 метров на 500 метров, высотой 8 метров по производству, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Несколько бригад одновременно пытаются затушить очаг, однако по словам очевидцев, дым валит так сильно, что его видно издалека, а невыносимый запах чувствуется на сотни метров вокруг. Площадь возгорания большая, возможно потребуется подмога. Но ситуация полностью под контролем, внутри завода нет рабочих.

Как уточнили в МЧС, горит готовая продукция на площади 1000 квадратных метров. В 16.03 удалось локализовать пожар, но 40 человек и 14 единиц техники продолжают тушить огонь.

Сразу нескольким бригадам удается побороть огонь Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- По предварительной информации погибших, пострадавших нет. Информация уточняется, - добавили в ведомстве.

Причины ЧП также пока неясны.

Ущерб подсчитывать рано, но он будет огромным. Этот завод открылся в Волжском в 2015 году. За счет инвестиций в 1,2 миллиарда рублей в городе-спутнике открыли производство сэндвич-панелей мощностью более трех миллионов квадратных метров в год. В Волжском появилось 117 новых рабочих мест. Предприятие подписало соглашение с администрацией Волгоградской области, благодаря чему получила налоговые льготы и преференции. Кстати, из панелей этого завода построили много объектов нашей области, включая социальные и спортивные, а также новую инфекционку в Волжском.