Ивуариец Седрик Гогуа после года на скамейке запасных рвется забивать голы за волгоградский «Ротор»

Ивуариец готов забивать голы. Фото: СК "Ротор"

11 августа на стадионе «Волгоград Арена» состоится долгожданная игра: «Ротор» сразится с «Зенитом». Все билеты проданы, болельщики с волнением ждут первый за последние 16 лет матч с участием команды сине-голубых в РПЛ. Футболисты усиленно тренируются, обсуждают тактику, настраиваются. О том, как это происходит, рассказал новичок «Ротора» ивуариец Седрик Гогуа, который будет играть за клуб на правах аренды.

Центральный защитник под счастливым номером 27 признался, что играть в «Роторе» - значит играть в футбол. Команда возрождается на глазах тысяч фанатов, показывает действительно высокий уровень.

- В моей предыдущей команде (прим. авт: защитник московского ЦСКА) в последнее время такой возможности не было и безусловно я готов отдаваться по полной, чтобы принести пользу команде, - пообещал Гогуа.

Ивуариец провел свою первую тренировку в составе сине-голубых и остался доволен. К тому же, он усиленно учит русский, чтобы быть «максимально полезным». Седрик Гогуа планирует перевезти семью в Волгоград, пока играет в команде сине-голубых. Трудностей не боится: несмотря на то, что «Ротор» вышел в РПЛ впервые за очень много лет, и футболистам придется много работать, выкладываться, он высоко оценивает подготовку и стремление коллег.

- Самое главное — это командный дух. Игроки профессиональные. Мне кажется, этого будет достаточно.

Сам Гогуа тоже немного волнуется, ведь в последнее время в основном составе не играл. Однако он усиленно тренировался и сейчас находится в отличной форме. А еще с нетерпением ждет, когда выйдет на поле.

- Самое главное — забивать голы! – обозначил ивуариец свои цели.

Напомним, 26-летний Седрик Гогуа родился в Абиджане (Кот-д’Ивуар). Уже десять лет он профессионально играет в футбол. Начинал с молодежной команды «Сабе Спорт». Уже через несколько лет пробился в котдивуарский клуб «Иссиа Вази», затем в «СИК» (Финляндия). В России выступал за «СКА-Хабаровск», «Тамбов», ЦСКА.