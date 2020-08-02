2020-08-02T16:00:47+03:00
Происшествия

Четверо погибших, ребенок в больнице: под Волгоградом лоб в лоб столкнулись «ВАЗ» и «Лада»

Сейчас врачи спасают жизнь малыша, которому около 3-4 лет [шокирующие фото, видео с места ДТП]
Юлия Данильченко
Поделиться:
Два водителя и два пассажира погибли.Два водителя и два пассажира погибли.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

ДТП произошло около двух часов дня 2 августа в Михайловском районе Волгоградской области. На трассе "Себрово-Сидоры" лоб в лоб столкнулись «ВАЗ» и «Лада Гранта». Оба водителя получили смертельные увечья, не выжили и два пассажира. Личности погибших сейчас устанавливаются. Машины настолько искорежены, что тела пришлось извлекать сотрудникам волгоградского ГУ МЧС.

В одном из салонов нашли маленького ребенка. Ему около трех-четырех лет. К счастью, малыш оказался жив, его экстренно госпитализировали в ближайшее медучреждение, где оказывают необходимую медицинскую помощь, но состояние оценивается как тяжелое.

Шокирующие кадры с места ДТП под Волгоградом: четверо погибших.

- На месте работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Михайловке, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить, по какой причине случилось роковое столкновение. Напомним, все чаще аварии происходят по вине водителей, которые во время длительной поездки не соблюдают режим отдыха. Волгоградцев просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

ДТП под Волгоградом: два водителя скончались на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Губернатор Волгоградской области отчитался о доходах за 2019 год
В Городищенском районе до конца 2020 года построят 3 детсада
Волгоградский «Ротор» сыграл с ЦСКА в товарищеском матче: счет 0:0
Под Волгоградом от коронавируса умерла 64-летняя женщина
Один против 17 танков: в Камышине родственникам героя войны вручили Орден Ленина
«Нам запретили, но мы неофициально откроем аллею»: в Волгограде отмечают день ВДВ
Под Волгоградом в перевернувшемся «ВАЗе» погиб 18-летний водитель
«У нее был сломан позвоночник»: волгоградка приютила дома енотовидную собаку
В Волгограде отменили празднование Дня ВДВ
В ДТП в Волгоградской области погиб 18-летний парень
Стадион «Волгоград Арена» получил «высшую» категорию
Ковидные больницы Волгоградской области получили 126 аппаратов ИВЛ
Новые вспышки ковида в Волжском, Камышине и Михайловке
В Волгограде умерла от коронавируса еще одна пенсионерка
В Волгоградской области на неделю закроют два ж/д переезда
Отомстил: волгоградец поджег дом своего адвоката
Под Волгоградом пешеход погиб под колесами иномарки
У сотрудника детского лагеря под Волгоградом нашли коронавирус