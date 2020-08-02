Четверо погибших, ребенок в больнице: под Волгоградом лоб в лоб столкнулись «ВАЗ» и «Лада»

ДТП произошло около двух часов дня 2 августа в Михайловском районе Волгоградской области. На трассе "Себрово-Сидоры" лоб в лоб столкнулись «ВАЗ» и «Лада Гранта». Оба водителя получили смертельные увечья, не выжили и два пассажира. Личности погибших сейчас устанавливаются. Машины настолько искорежены, что тела пришлось извлекать сотрудникам волгоградского ГУ МЧС.

В одном из салонов нашли маленького ребенка. Ему около трех-четырех лет. К счастью, малыш оказался жив, его экстренно госпитализировали в ближайшее медучреждение, где оказывают необходимую медицинскую помощь, но состояние оценивается как тяжелое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/793965" frameborder="0"></iframe> Шокирующие кадры с места ДТП под Волгоградом: четверо погибших.

- На месте работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Михайловке, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить, по какой причине случилось роковое столкновение. Напомним, все чаще аварии происходят по вине водителей, которые во время длительной поездки не соблюдают режим отдыха. Волгоградцев просят быть внимательными и соблюдать ПДД.