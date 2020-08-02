Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 2 августа: еще 91 заболевший и смерть

С наступлением лета и послаблением ограничительных мер многие волгоградцы перестали носить маски в общественных местах и соблюдать меры предосторожности. Однако коронавирусная инфекция никуда не делась. Более того, ежедневный прирост значительно больше, чем в самом начале – около ста человек. По оперативным данным ИЦК, на утро 2 августа 2020 года в Волгоградской области зафиксирован 91 случай заболевания ковидом. Всего же в регионе 9328 инфицированных новым вирусом. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 2 августа 2020 года.

Фото: ИЦК

Растет не только число подхвативших вирус волгоградцев, но и смертность. В России сегодня погибло 70 человек, из них один житель Волгоградской области. Это уже 64 умерший от пневмонии. При этом не изменилось число выписанных: их было и остается 5645 человек. Отметим, что врачам удалось вылечить лишь половину пациентов. Этого недостаточно для отмены ограничительных мер. Говорить о стабилизации ситуации рано.