С парусом на скейте или серфе: волгоградский пенсионер придумал новый вид спорта

Чтобы кататься по улицам Волгограда, Владимиру Ершову нужны только скейт и круглый парус Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Родиной футбола считается Англия, гандбола – Дания, хоккей родился в канадском Монреале. Так принято считать. Но регулярно в мире появляются новые виды спорта. И для одного из них родиной может стать Волгоград. Владимир Ершов придумал скринсейлинг. Для этого вида спорта нужен минимум затрат и масса эмоций.

КАТАТЬСЯ БЕЗ УСИЛИЙ

- Мы любим кататься на велосипеде, потому что быстро едем при минимальных усилиях. Но еще приятнее ехать на скутере, мотоцикле, машине - вообще без усилий, - отмечает Владимир Ершов.

Волгоградцу 63 года, сейчас он на пенсии, а по образованию горный инженер. И вот ему пришло в голову придумать парусный спорт. Вы скажете: «Так его же изобрели уже давно. В чем новаторство?». А Владимир Ершов заявил о необычном парусном спорте. Для скринсейлинга необходим парус круглой формы, который в других видах спорта не используется.

КРУГЛЫЙ ПАРУС

- Круглая форма дает максимальную площадь при минимальном периметре, - говорит пенсионер.

При этом парус помещается в рюкзак, легко разбирается и собирается. Крепить его никуда не надо. Пока вы едете на ролике или плывете по воде, парус надо держать в руках. По весу он не тяжелый.

- При толкающем парусе спортсмен спрятан за ним, поэтому не нужно иметь дополнительную балластную часть паруса. При движении одна рука полностью свободна, а вторая чуть придерживает парус, лежащий на плече.

Изобретатель скринсейлинга рассекает по улицам. Но также плавает по реке на рыбалку. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

МОЖНО ЕЗДИТЬ, МОЖНО ПЛАВАТЬ

А на чем кататься с парусом? На чем душа пожелает. Скринсейлинг дает широкий выбор. Можно как на скейте или роликах, так и на серфе по воде.

- Преимущество вида спорта – универсальность. Годятся для использования на любых транспортных площадках ролики, коньки, скейт, лыжи, сноуборд, серф, сап, маунтинборд, карт, буер. Я, например, плаваю на серфе на рыбалку вверх по Волге. Грести против довольно сильного течения было бы нудно.

Владимир Ершов запатентовал скринсейлинг и надеется, что его вид спорта обретет мировую популярность. Потому как он подходит как и детям, так и пенсионерам. Каждый может поймать ветер и умчаться вдаль.