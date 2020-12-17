Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 декабря: снова 5 смертей и 275 заболевших, а в школах и детсадах разрешили отмечать Новый год

В больницах ковидных пациентов меньше не становится. Фото: Артем КИЛЬКИН

За две недели до Нового 2021 года Волгоградская область закрепилась на 15-м месте среди регионов России по общему числу заболевших коронавирусом. Что ни день пополняют списки ковидных пациентов более 270 человек. Положительный результат теста на коронавирус за минувшие сутки получили еще 275 жителей региона – это не рекорд, но и не обнадеживающие цифры. Всего же знакомы с коронавирусом на собственном опыте уже 31 тысяча 577 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 17 декабря 2020 года.

Статистика. Яндекс

При этом по показателю заболеваемости Волгоградская область среди регионов Южного федерального округа идет в середнячках. В то же соседней Ростовской области ежедневная статистика куда выше, но и население больше. Поэтому по этому критерию Волгоград ее опережает с солидным перевесом. Куда хуже обстановка в небольшой Калмыкии.

Подтвердили за минувший день и еще пять смертей пациентов с коронавирусом, младшему из которых было всего лишь 46 лет. Всего же умерли от коварной инфекции и ее осложнений уже 388 волгоградцев. Большинство летальных случаев приходятся на сентябрь и октябрь.

Даные ИЦК.

Растет и число выздоровевших и покинувших ковидные госпитали волгоградцев. Накануне еще 235 человек закрыли больничные листы. Всего же вылечившихся чуть меньше 30 тысяч человек. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Но у оперштаба эта цифра в последние недели отличается солидным перевесом в большую сторону.

В больницах остаются более шести тысяч волгоградцев с ковидом и пневмонией. Растет число пациентов реанимационных отделений.

Тем временем, власти Волгоградской области определились, какие дополнительные карантинные ограничения по коронавирусу ввести перед Новым годом. Разрешили утренники и праздники в детсадах и школах, продумали правила для фуд-кортов в ТРК и ТРЦ, а также рекомендации для магазинов, где будут закупаться перед праздником. Новые ограничения начнут действовать с 21 декабря 2020.