В Волгоградской области объяснили повышение тарифов на услуги ЖКХ

Коммуналка подорожает с 1 июля 2021 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 2021 году тарифы на коммунальные услуги в Волгоградской области вырастут на 3,8 – 4,75 процента. В региональном комитете тарифного регулирования пояснили предстоящее повышение платы за воду, электричество и тепло. По традиции с 1 января тарифы останутся на прежнем уровне. Повышение ждет волгоградцев с 1 июля 2021 года. На большинство услуг тарифы вырастут на 3,8%, что соответствует установленному на федеральном уровне пределу. А вот электричество подорожает сильнее – на 4,75%. При этом максимальное повышение цены за киловатт час электроэнергии составит 21 копейку.

- При этом стоимость ресурсов и коммунальных услуг не превысит утвержденные на федеральном уровне значения, - пояснили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Чиновники подчеркивают, что в соседних регионах отдельные виды коммунальных услуг подорожают куда сильнее, чем в Волгоградской области. В Астраханской области планку установили на уровне 5,4%, в Ростовской области - 5,3%, в Краснодарском крае - 6,6%. К тому же предельный индекс тарифов в Волгоградской области соответствует уровню инфляции. Ну а для тех, у кого коммунальные платежи съедают 22% и более семейного бюджета, предусмотрена субсидия.

Напомним, коммунальная сфера относится к отраслям, имеющим стратегическое значение для регионов. Если прекратится подача тепла, воды или электроснабжения случится коллапс. Поэтому часть расходов и доходов ресурсоснабжающих компаний, которую не покрывают тарифы для населения и других потребителей, им компенсируют из регионального бюджета.