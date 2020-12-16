Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Что произошло после матча Ротор – Арсенал

«КП» - о том, что происходило после финального свистка матча 19-го тура РПЛ между «Ротором» и «Арсеналом», который прошел 16 декабря
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий
Главный тренер "Ротора" поблагодарил после матча болельщиков. Наставник "Арсенала" Дмитрий Парфенов был недоволен.

Главный тренер "Ротора" поблагодарил после матча болельщиков. Наставник "Арсенала" Дмитрий Парфенов был недоволен.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Для «Ротора» и «Арсенала» первая часть сезона Российской премьер-лиги осталась позади. Команды провели очную встречу в 19-м туре. Сильнее оказался волгоградский коллектив со счетом 1:0. «КП» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча Ротор – Арсенал 16 декабря.

Тульский коллектив потерпел уже третье поражение подряд со счетом 0:1. «Арсенал» не побеждает при Дмитрии Парфенове, при котором провел уже 6 матчей. Рулевой «канониров» отмечает, что у команды комплекс проблем, который влияет на результат.

- Наша команда владела преимуществом. А соперник использовал единственный шанс, такое мы уже видим не первый матч. Почему не выигрываем? Одной причины нет. Во-первых, это все было по ходу сезона. Много моментов приходится исправлять. И нервное напряжение у команды, потому что уровень футболистов достаточно хороший. И вернуть уверенность можно только трудом и победами, - сказал после матча Дмитрий Парфенов.

В матче было много борьбы

В матче было много борьбы

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рулевой «Арсенала» добавил, что еще предостаточно матчей, чтобы исправить ситуацию. А команда сейчас на 14-м месте. Должны помочь сборы.

- Будем работать, будем анализировать, как нам лучше подготовить команду. Но взять любой наш матч, он очень качественный по содержанию.

"Ротор" переиграл "Арсенал" благодаря голу с пенальти

"Ротор" переиграл "Арсенал" благодаря голу с пенальти

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Единственный мяч в матче «Ротор» забил пенальти, с назначением которого, похоже, Дмитрий Парфенов не согласен.

- Единственный шанс уверенно ждали и использовали товарищи одни, которых нельзя комментировать. Здесь до этого был такой же матч. Поэтому шансы «Ротора» чуть-чуть увеличиваются.

Дмитрий Парфенов напомнил, что победа «Ротора» над «Уфой» оказалась скандальной. В той игре в ворота сине-голубых не назначили пенальти. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что главный судья той дуэли Василий Казарцев ошибся.

«Арсенал» и «Ротор» во время зимы запланировали по 3 сбора в Турции. Наставник волгоградцев Александр Хацкевич сказал, что у команды будет усиление. Не все игроки, которые сейчас есть в составе его впечатляют. И не только в игровом плане.

- Костяк у команды есть. Но не все ребята, которые пришли в «Ротор», прониклись этим духом. Город футбольный. Очень много людей говорят о футболе, болеют за команду. Где-то и моя ошибка, что приглашали футболистов не таких. Надо больше узнавать о человеческих качествах. Но должен быть и определенный уровень мастерства. Мы будем брать в команду зимой более опытных футболистов, - сообщил Александр Хацкевич.

Что касается самой игры с «Арсеналом», то она оставила положительные эмоции у наставника сине-голубых. Также встреча забрала много сил у игроков и тренеров.

- Тяжелая игра. В первом тайме вроде равная, но после 30-й минуты «Арсенал» перестроился, на это мы не смогли среагировать. В перерыве поменяли схему, начали играть 4-1-4-1. Второй тайм показал, что все правильно сделали.

После матча не было пределов радости у болельщиков «Ротора» и у игроков с тренерами. Все-таки вторая победа подряд при родной публике при затяжной серии без выигрышей. Впервые в сезоне к домашнему фан-сектору подошел и Александр Хацкевич.

Традиционная "Исландия" от игроков "Ротора" с болельщиками

Традиционная "Исландия" от игроков "Ротора" с болельщиками

Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Окончание сезона, надо поблагодарить фан-сектор. Да, были тяжелые моменты, где-то и критика была со стороны болельщиков. Понятно, что много эмоций. Но нужно поблагодарить за поддержку не только фан-сектор, но и весь стадион. Это нормальное явление.

Спорт: ФУТБОЛ"Ротор" вернулся в премьер-лигу

Рекомендуемые