Что произошло после матча Ротор – Арсенал

Главный тренер "Ротора" поблагодарил после матча болельщиков. Наставник "Арсенала" Дмитрий Парфенов был недоволен. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Для «Ротора» и «Арсенала» первая часть сезона Российской премьер-лиги осталась позади. Команды провели очную встречу в 19-м туре. Сильнее оказался волгоградский коллектив со счетом 1:0. «КП» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча Ротор – Арсенал 16 декабря.

Тульский коллектив потерпел уже третье поражение подряд со счетом 0:1. «Арсенал» не побеждает при Дмитрии Парфенове, при котором провел уже 6 матчей. Рулевой «канониров» отмечает, что у команды комплекс проблем, который влияет на результат.

- Наша команда владела преимуществом. А соперник использовал единственный шанс, такое мы уже видим не первый матч. Почему не выигрываем? Одной причины нет. Во-первых, это все было по ходу сезона. Много моментов приходится исправлять. И нервное напряжение у команды, потому что уровень футболистов достаточно хороший. И вернуть уверенность можно только трудом и победами, - сказал после матча Дмитрий Парфенов.

В матче было много борьбы Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рулевой «Арсенала» добавил, что еще предостаточно матчей, чтобы исправить ситуацию. А команда сейчас на 14-м месте. Должны помочь сборы.

- Будем работать, будем анализировать, как нам лучше подготовить команду. Но взять любой наш матч, он очень качественный по содержанию.

"Ротор" переиграл "Арсенал" благодаря голу с пенальти Фото: Екатерина СИМОХИНА

Единственный мяч в матче «Ротор» забил пенальти, с назначением которого, похоже, Дмитрий Парфенов не согласен.

- Единственный шанс уверенно ждали и использовали товарищи одни, которых нельзя комментировать. Здесь до этого был такой же матч. Поэтому шансы «Ротора» чуть-чуть увеличиваются.

Дмитрий Парфенов напомнил, что победа «Ротора» над «Уфой» оказалась скандальной. В той игре в ворота сине-голубых не назначили пенальти. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что главный судья той дуэли Василий Казарцев ошибся.

«Арсенал» и «Ротор» во время зимы запланировали по 3 сбора в Турции. Наставник волгоградцев Александр Хацкевич сказал, что у команды будет усиление. Не все игроки, которые сейчас есть в составе его впечатляют. И не только в игровом плане.

- Костяк у команды есть. Но не все ребята, которые пришли в «Ротор», прониклись этим духом. Город футбольный. Очень много людей говорят о футболе, болеют за команду. Где-то и моя ошибка, что приглашали футболистов не таких. Надо больше узнавать о человеческих качествах. Но должен быть и определенный уровень мастерства. Мы будем брать в команду зимой более опытных футболистов, - сообщил Александр Хацкевич.

Что касается самой игры с «Арсеналом», то она оставила положительные эмоции у наставника сине-голубых. Также встреча забрала много сил у игроков и тренеров.

- Тяжелая игра. В первом тайме вроде равная, но после 30-й минуты «Арсенал» перестроился, на это мы не смогли среагировать. В перерыве поменяли схему, начали играть 4-1-4-1. Второй тайм показал, что все правильно сделали.

После матча не было пределов радости у болельщиков «Ротора» и у игроков с тренерами. Все-таки вторая победа подряд при родной публике при затяжной серии без выигрышей. Впервые в сезоне к домашнему фан-сектору подошел и Александр Хацкевич.

Традиционная "Исландия" от игроков "Ротора" с болельщиками Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Окончание сезона, надо поблагодарить фан-сектор. Да, были тяжелые моменты, где-то и критика была со стороны болельщиков. Понятно, что много эмоций. Но нужно поблагодарить за поддержку не только фан-сектор, но и весь стадион. Это нормальное явление.