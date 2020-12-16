"Ротор" одержал вторую подряд победу на "Волгоград Арене" Фото: Екатерина СИМОХИНА

Подходит к концу первый отрезок сезона чемпионата России по футболу. В Волгограде матч перед отпуском провели «Ротор» и «Арсенал» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. Это была игра за 6 очков, потому что соперники решают одну и ту же задачу – борются за выживание. Поэтому победить было важно и для волгоградцев, и для туляков.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

В день матча в Волгограде была не слишком футбольная погода. Понятно, что на дворе декабрь. В городе в среду был снегопад и ледяной дождь. Благо на «Волгоград Арене» поле с подогревом, поэтому газон не превратился в каток. И все равно он был достаточным вязким. Как и сама встреча. Борьбы было предостаточно. В первом тайме «Арсенал» владел мячом немного больше. Но ощутимого преимущество у гостей не было. Не было в первой половине игры и опасных моментов. «Ротор» старался угрожать контратаками. Быстро летел вперед Фламарион. Но его выпады вперед останавливались защитниками «канониров». У подопечных Дмитрия Парфенова было несколько попыток забить ударами с линии штрафной. Но в створ мяч не шел. Грустные нули на табло стадиона не впечатляли. Поэтому болельщикам, пришедшим на «Волгоград Арену», футбол не согревал.

На 45-й минуте случился интересный эпизод. Мяч от ноги Гогуа в штрафной «Ротора» попал в руку Кверквелия. Но игровой снаряд летел от ворот. Эпизод даже не просматривался на VAR. Хотя туляки апеллировали к главному арбитру Игорю Панину.

"Арсенал", может, и владел мячом больше. Но проиграл. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ВТОРОЙ ТАЙМ

За 45 минут игры команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. Первый нанес «Арсенал» в начале второго тайма. Но попытка Бурлака замкнуть подачу с углового опасной не получилась. Чондрич легко поймал мяч. После перерыва команды стали действовать пободрее. Хотя и борьбы хватало. Потому соперники часто фолили, бывало, что и желтые карточки получали. До красных дело не дошло. А вполне могло. В середине тайма Гогуа пошел в жесткий стык с Ломовицким в центре поля. Защитник «Ротора» сначала сыграл в мяч, но оставил ногу выпрямленной и шипами влетел в колено сопернику. Ломовицкому понадобилась медпомощь. А главный арбитр Игорь Панин даже не назначил штрафного, а рефери на VAR не рассматривали возможное удаление Гогуа. Зато видеоарбитры включались в игру в других случаях. После удара со штрафного Панченко мяч попал во Фламариона. Показалось, что игра рукой. Но повторы показали, что бразилец принял мяч головой. А на 80-й минуте снова в прицеле камер был Фламарион, но уже у чужих ворот. Его сбил Бурлак. Это подтвердили судьи на VAR. К точке подошел сам пострадавший и не промахнулся, пробив низом под штангу. 1:0.

Времени отыграться у «Арсенала» было мало. И серьезного штурма ворот от туляков не было. В итоге вторая подряд минимальная победа «Ротора» на своем поле. А «Арсенал» терпит третье поражение кряду со счетом 0:1. Сине-голубые впервые в сезоне поднялись из зоны вылета на 13-е место. У команды 14 очков. Столько же у коллектива Дмитрия Парфенова, которая теперь на 14-й строчке.

После матча главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич радовался победе вместе с командой у фан-сектора сине-голубых Фото: Екатерина СИМОХИНА

Теперь у команд впереди отпуск, сборы. Чемпионат возобновится в конце февраля. В 20-м туре «Ротор» на выезде встретится с «Тамбовом». «Арсенал» отправится в гости к «Сочи».