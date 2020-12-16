В прошлом туре "Ротор" одержал первую домашнюю победу в сезоне. Команда хочет развить успех во встрече с "Арсеналом", у которого свои планы на выигрыш. Фото: СК "Ротор".

Последний рывок и в отпуск. Командам элитного дивизиона страны по футболу перед зимней паузой осталось провести по матчу. В 19-м туре Российской премьер-лиги в Волгограде состоится дуэль двух аутсайдеров – «Ротор» принимает «Арсенал». Обе команды занимают места в подвале турнирной таблицы. Волгоградцы пока последние, туляки располагаются на 13-й строчке. Обычно, про такие игры говорят «борьба за 6 очков». «КП» рассказывает о главных моментах матча дуэли Ротор – Арсенал 16 декабря 2020.

Статистика личных встреч Ротора и Арсенала насчитывает 4 матча. У команд по одной победе друг над другом. В Кубке России в 1999 году сине-голубые разгромили «канониров» со счетом 4:1. А в октябре 2013-го в матче ФНЛ туляки дома растоптали соперников – 4:0. Еще две встречи завершились вничью, в том числе игра первого круга. В 14-м туре «Арсенал» и «Ротор» сыграли со счетом 1:1. Статистика забитых мячей в очных дуэлях команд из городов-героев 7-6 в пользу «канониров».

Прогнозы букмекеров в матче Ротор – Арсенал 16 декабря 2020 благоволят гостям. Победа подопечных Дмитрия Парфенова расценивается с коэффициентом 2,36. На выигрыш «Ротора» котировки равны 3,3. Коэффициент на ничью – 3,2. Прогноз «КП» на матч Ротор – Арсенал: минимальная победа волгоградцев.

Стартовые составы на игру Ротор - Арсенал будут объявлены примерно за час до начала игры. Матч Ротор - Арсенал начнется 16 декабря 2020 в 18:00 по московскому времени (19.00 по волгоградскому).

Прямую видеотрансляцию матча Ротор – Арсенал можно посмотреть 16 декабря 2020, начиная с 17:55 по московскому времени (18.55 по волгоградскому) на телеканале Матч Футбол 1. В 18:00 по Москве (19.00 по волгоградскому времени) начнется прямая телетрансляция матча Ротор - Арсенал.