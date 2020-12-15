Зачем нужно дополнительное оборудование на автомобиль?

Фото: Михаил Фролов

Эксплуатация автомобиля в России сложнее, чем в Европе, где дорожная инфраструктура существенно лучше. Как автолюбителю пережить холодные месяцы с минимальными проблемами и справиться с любыми зимним неожиданностями? Предлагаем вашему вниманию дополнительное оборудование, которое обязательно должно быть под рукой у владельца авто, если он часто выезжает на заснеженные и обледенелые российские дороги.

Каким бы высокопроходимым и адаптированным к российским условиям эксплуатации ни был ваш автомобиль, сколь бы ни был совершенным комплект «зимних» опций в машине, полностью защитить транспортное средство от суровых морозов, снегопадов и обледенения дорожного полотна невозможно.

Опытные автомобилисты не слишком рассчитывают на удачу и стараются приготовиться к холодному сезону заранее — основательно и грамотно, чтобы свести возможные риски на дороге к минимуму. Основное внимание — дополнительному оборудованию, которое можно приобрести для автомобиля отдельно: если оно будет у вас под руками в поездке, то шансов не застрять в сугробах у вас будет максимум.

Мы предлагаем обратить внимание на список полезных фирменных устройств и инструментов, которые рекомендованы профессиональными водителями с большим опытом зимнего вождения.

1. Автосигнализация StarLine AS 96[1] GSM[2] +GPS[3] с автозапуском

Завести автомобиль на морозе — первая проблема, с которой вы столкнетесь с утра. Марка и модель авто значения не имеют — при -10-15°С сложно запустить любой современный двигатель внутреннего сгорания. Самое простое решение — установка автосигнализации с автоматической опцией автозапуска, настраиваемой и контролируемой дистанционно с мобильного устройства.

С утра система сама запустит движок и прогреет его до того, как вы выйдете из дома, чтобы ехать по делам. Хорошая автосигналка с а/з, кроме надежной защиты машины от угона или взлома, способна запускать мотор при температурах до -40°С в щадящем режиме. Двигатель будет защищен от износа, от которого обычно страдает при резком холодном запуске, а вам не придется терять время на прогрев машины. Важное условие: устанавливать такую сложную систему следует только в салоне официального дилера!

Фото: Волга-Раст

2. Оригинальные цепи на автомобили

Сильный снегопад, резкие перепады от заморозков до оттепели, неоперативность дорожных служб — все это делает покрытие дорожного полотна малопригодным для безопасной езды, на котором вас ждут заносы, пробуксовывание, потеря управления, отсутствие контроля дистанции, опасность ДТП или сноса в кювет. Если машина не оснащена сложной опцией круиз-контроля с автоматической системой адаптации двигателя, трансмиссии и подвески к дорожным условиям, вам придется решать проблему за счет установки на колеса противоскользящих цепей.

Стальные цепи противоскольжения (лучше оригинальные — для вашей модели авто) требуются моноприводным автомобилям. Они имеют диагональные дорожки, надеваются на колеса ведущей оси за 5-10 минут, улучшают сцепление с дорожным покрытием в гололед и при ледяной слякоти, делают езду на порядок безопаснее.

Фото: Волга-Раст

3. Датчик парковки

Парктроник — система помощи при парковке во дворе или на автостоянке, сегодня входит в комплектацию большинства современных марок и моделей автомобилей, однако машины ранних поколений его не имеют, что создает дополнительную угрозу столкновения или повреждения рядом стоящих авто. Парковка зимой — дело еще более сложное, так как покрытие автопарковки обычно раскатано колесами авто и может проскальзывать.

Сегодня можно купить и установить на СТО дилеров парковочные датчики в качестве дополнительного оборудования. Они устанавливаются в передний и задний бампер, а сигнал радара выводится на приборную панель машины.

Фото: Волга-Раст

4. Оригинальный фаркоп

Обычно фаркоп — специальное сцепное устройство, необходим для транспортировки прицепов, однако зимой сцепка часто необходима для того, чтобы вытаскивать машины из сугробов на прицепе или транспортировать их при поломке на дороге. Иногда в автомобиле оригинального фаркопа не предусмотрено, но его можно купить отдельно и установить дополнительно, либо приобрести быстросъемную модель для использования по ситуации.

Выбирать лучше именно оригинальный фаркоп, который адаптирован для надежного монтажа на раму автомобиля, рассчитан на определенные механические и тяговые нагрузки, прочен и безопасен, исключает поломки крюка при транспортировке. Если авто не удается вытянуть на бездорожье, то фаркоп вам понадобится в обязательном порядке!

Фото: Волга-Раст

5. Резиновые коврики

Зимой резиновые коврики для автомобиля — лучшая защита оригинальной обивки салона от снега, воды, грязи, дорожных реагентов, а заодно от сырости в салоне. Они не пропускают воду, легко чистятся и помогают поддерживать порядок, чистоту и гигиену в машине, исключают проскальзывание ног на полу. Главное — выбирать коврики именно для вашей модели авто, чтобы они соответствовали по размеру пола в салоне.

Но это не все! Салонные автоковрики — это еще и весьма эффективное средство для того, чтобы вытащить машину, застрявшую в сугробе. После того, как вы раскидаете лишний снег и ледяную крошку лопатой, коврики можно подложить под колеса для создания устойчивости. Малоскользящая рифленая поверхность ковриков позволяет улучшить сцепку колес, и вытащить авто на дорогу.

Фото: Волга-Раст

6. Холодильник-термос

Это незаменимое устройство в автомобиле, особенно, если вы много времени проводите за рулем и часто отправляетесь в длительные поездки. Автохолодильник весит всего 5.7 кг, подключается к бортовой сети электропитания, потребляет всего 12V[4] (А++класс[5] энергоэффективности), вмещает до 25 литров продуктов питания (в том числе, вертикально бутылки с водой на 2 литра).

Летом холодильник будет надежно охлаждать продукты и воду, защищая их от жары, а зимой может переключаться в режим разморозки еды и сохранения тепла (термос), делая еду пригодной для перекуса в дороге.

Фото: Волга-Раст

7. Поперечные рейлинги и крепления для лыж/сноуборда

Незаменимое дополнительное оборудование для тех автолюбителей, которые активно занимаются зимними видами спорта и часто выезжают на горнолыжные курорты. Легкие алюминиевые поперечные рейлинги увеличивают жесткость базового багажника, а в креплениях для лыж можно удобно перевозить на крыше авто до 4 пар длинномерных лыж и 2 сноубордов. Крепления устанавливаются легко и быстро, надежны, позволяют разгрузить салон от лишних вещей (особенно, если лыжи не помещаются по длине) и улучшить комфорт поездки.

Фото: Волга-Раст

8. Бокс на крышу

Еще одно удобное съемное багажное отделение, которое вам понадобится при поездке на горнолыжный курорт или на лыжную пробежку за город. Он изготовлен из прочного противоударного пластика, компактен (215 х 80 х 35 см), весит всего 18 кг и надежно крепится к поперечным рейлингам багажника на крыше авто.

Бокс имеет объем до 380 литров, вмещает до 5 пар лыж, 4 сноуборда и дополнительный багаж, плотно закрывается на замки, устойчив к механическим нагрузкам, температурным перепадам, высокой влажности, ветру и осадкам, практически не влияет на аэродинамику, скоростные характеристики и управляемость автомобиля, удобен в эксплуатации и позволяет разгрузить салон в машине во время дальней поездки.

Фото: Волга-Раст

9. Чехол из овчины

Еще одно средство не замерзнуть в машине в морозную погоду — чехол на автомобильное сиденье из натуральной овечьей шкуры. Шерсть овцы обладает прекрасной терморегуляцией, не парит летом и хорошо удерживает тепло зимой.

Такой фирменный чехол хорошо защитит тело от холода, а натуральную обивку от износа (овечья шкура обладает хорошей износостойкостью), не выделят неприятных запахов и гипоаллергенен. Он надежно крепится к сиденью и спинке, идеально соответствует размерам кресла, выглядит весьма презентабельно и дает ощущение телесного комфорта. Уход за овечьей шерстью простой — она легко чистится и стирается.

Фото: Волга-Раст

10. Лопата

Еще один инструмент, который обязательно нужно возить с собой в багажнике на случай, если автомобиль увязнет в сугробе или начнет буксовать в ледяной каше на обочине. Пять минут работы лопаткой — и вам не нужно перегружать движок или тащить машину на буксире, чтобы вытащить машину из ледяной «ловушки» (особенно, если вытащить ее некому).

Лопатка должна иметь короткую (телескопическую), но прочную пластиковую рукоять и пластиковое (или стальное) съемное лезвие с широкой подборной площадью. Также удобен складной вариант лопаты.

Фото: Волга-Раст

И еще...

Предусмотреть все варианты зимнего дополнительного оборудования, конечно, невозможно. Но если у вас в багажнике будут инструменты, устройства и аксессуары, перечисленные выше, ваша поезда будет намного безопаснее, а риск застрять на зимней дороге существенно ниже.

Кроме того, мы рекомендуем всегда держать в багажнике также технические размораживающие гели и спреи — они необходимы, если накануне была небольшая оттепель со снегом, а ночью ударил сильный мороз.

С утра, чтобы попасть в машину, вам обязательно понадобится использовать размораживающий спрей для автомобильных замков, которым можно будет растопить лед в личинке запирающего устройства без механических повреждений. Спрей-антилед упростит безопасную расчистку лобового стекла от наледи, не прогревая двигатель, а антигель VAG[6] 40902 — идеальное средство для разжижения дизельного топлива при холодном запуске авто.

Перевод:

[1] StarLine AS 96 - (англ.) Старлайн АС 96

[2] GSM - (англ. Groupe Spécial Mobile, сокращенно GSM, транслитерация Джиесем), глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени и частоте.

[3] GPS - (англ. Global Positioning System, сокращенно GSM, транслитерация Джи Пи Эс), система глобального позиционирования.

[4] 12V - (англ.) 12 вольт – это сверхнизкое напряжение, считающееся условно безопасным для жизни и здоровья человека, транслитерация Волт.

[5] А++ - (англ.) класс энергоэффективности электроприборов, транслитерация Эй++.

[6] VAG - (нем. Volkswagen Group, сокращенно VAG, транслитерация ВАГ), крупнейший в мире автопроизводитель.

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