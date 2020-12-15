«ЕвроХим-ВолгаКалий» усиливает меры безопасности на производстве

Фото: ЕвроХим

Гремячинский горно-обогатительный комбинат, строительство которого в Котельниковском районе Волгоградской области завершает «ЕвроХим-ВолгаКалий», относится к объектам повышенной опасности, поэтому одновременно с развитием производственных процессов предприятие совершенствует меры промышленной безопасности и охраны труда, внедряет новые способы профилактики нарушений.

Фото: ЕвроХим

Одно из последних таких мероприятий – это установка на промплощадке ГОКа большого уличного экрана, на котором демонстрируются ролики о технике безопасности. Видеопанель расположена рядом с остановкой корпоративного транспорта, мимо которой каждый день проходят сотни сотрудников. Яркие кадры, напоминающие о необходимости безопасного поведения, не заметить просто невозможно. Наружный экран используется также для трансляции видеороликов о мерах защиты от коронавирусной инфекции.

Установка видеопанели – лишь одна из мер повышения уровня промышленной безопасности Гремячинского горно-обогатительного комбината. Совсем недавно на предприятии была внедрена автоматизированная система ввода, согласования и учета информации по охране труда, промышленной безопасности и экологии, составной частью которой является специальное приложение, устанавливаемое на мобильных устройствах. Приложение позволяет сотрудникам предприятия выявлять и ликвидировать возможные риски и любые несоответствия правилам техники безопасности на промплощадке комбината.

Фото: ЕвроХим

«Охрана труда – это основа корпоративной стратегии. И мы неустанно работаем над повышением уровня безопасности производства «ЕвроХим-ВолгаКалия». Наша цель – вовлечь в этот процесс всех сотрудников, чтобы каждый человек четко осознавал, что от его навыков и культуры поведения зависит сохранность жизни и здоровья не только его самого, но и его коллег», - отметил исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров.