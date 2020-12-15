Пять услуг Сбербанка, которые доступны жителям Волгоградской области в режиме онлайн

Фото: Юлия Пыхалова

И многие услуги, на получение которых прежде уходили дни или недели, постепенно перешли в онлайн, экономя наши силы и время.

Особенно радует, когда с помощью мобильного приложения Сбербанк Онлайн на смартфоне можно решить многие финансовые вопросы дистанционно.

По дороге на работу

Оплата коммунальных услуг – обязательное упражнение для всех жителей Волгоградской области, и с учетом увеличившегося количества платежных квитанций пройти этот квест своевременно, не дожидаясь начисления пени – задача не из простых. Была. Теперь же достаточно зайти в приложение Сбербанк Онлайн и отсканировать QR-коды на квитанциях с помощью смартфона, и – вуаля! – оплата поставщику ресурсов выполнена! Автор этих строк делает это по дороге на работу, экономя время для более важных и интересных дел. Разумеется, услуга доступна и на компьютере в web-версии Сбербанк Онлайн.

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Для тех, кто жалеет даже нескольких минут в месяц, всегда есть возможность подключить «Автоплатеж за услуги ЖКХ»: деньги будут списываться в определенный день с вашего счета, предварительно за сутки от Сбербанка придет СМС с суммой платежа, комиссией, датой исполнения и кодом отказа, на случай, если решите отменить операцию.

«Ты – мне, я – тебе»

Супруги, работающие вахтовым методом, дети-студенты, которые учатся в другом городе, уехавший в длительную командировку близкий человек – такие ситуации встречаются достаточно часто. Если прежде при переводе денежных средств из одного региона в другой действовал банковский роуминг, то теперь он отменен, и комиссия при переводах до 50 тысяч рублей не взимается. Смартфон поможет осуществить операцию буквально за считанные минуты. Указанная сумма - максимальная за месяц, то есть можно отправить и несколько переводов, в сумме не превышающие установленную.

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Правило действует внутри России для жителей всех регионов. Кстати, если все же потребовалось перевести превышающую лимит сумму, комиссия в размере 1% будет действовать лишь на сумму сверх лимитированной, но составит не более 1 тысячи рублей. А когда переводы осуществляются регулярно (в случае с теми же детьми-студентами, например), можно сэкономить, оформив подписку. Например, для клиентов Сбербанка она составит от 99 до 299 рублей в месяц. Если же сумма перевода превышает лимитированную, но переводить ее приходится регулярно, можно подключить опцию «Автоперевод», и тогда услуга будет без комиссии.

Квартира в несколько кликов? Реально!

Жилищный вопрос был и остается важнейшим во все времена, и ипотека – один из инструментов для его решения. Программа «Господдержка 2020» позволяет любому гражданину взять льготную ипотеку на покупку жилья в строящихся или уже готовых домах от застройщиков на срок до 20 лет. Познакомиться с перечнем компаний-застройщиков можно на сайте или в мобильном приложении ДомКлик, что очень удобно: самостоятельно установить фильтры, выбрав регион и определив нужные параметры. В онлайне можно заказать даже виртуальный тур по будущей квартире – такую экскурсию проводит застройщик.

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На сайте ДомКлик есть специальный калькулятор, который поможет рассчитать сумму ежемесячной выплаты в зависимости от суммы первого взноса и срока кредитования, заявка оформляется также онлайн. Решение об одобрении кредита банк сообщает в короткий срок, проект кредитного договора приходит через личный кабинет ДомКлик для ознакомления и получения ответов на возникшие вопросы от менеджера в чате. Для оформления и подписания документов требуется всего один визит в банк, все остальные действия доступны в онлайне.

Кстати, в Волгоградской области отмечается популярность и востребованность программы «Господдержка 2020». Как сообщила пресс-служба Сбербанка в Волгограде, с начала действия программы в нашем регионе более 1,5 тысяч семей уже получили возможность при поддержке банка приобрести квартиры в новостройках. Министерство финансов РФ продлило срок ее действия до 1 июля 2021 года.

Деньги на мечту

По данным пресс-службы Сбербанка в Волгограде только с начала года жителям нашего региона выдано более 104 тысяч потребительских кредитов на общую сумму более 19,9 млрд. рублей. При этом 74% потребкредитов было оформлено через Сбербанк Онлайн. Для сравнения: всего год назад «виртуальных» заемщиков было менее половины. На срок от 3-х месяцев до 5 лет можно взять потребкредит в сумме от 30 тысяч до 5 миллионов рублей. Оформление возможно, как в отделении банка, так и в приложении Сбербанк Онлайн, где можно самостоятельно ознакомиться с условиями, лимитами, рассчитывать процентную ставку, сумму платежа и сроки кредитования – удобно, быстро и безопасно.

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Кстати, в июле Сбербанк Онлайн представил масштабное обновление. Теперь в разделе «Кредиты» стали видны персональные лимиты по всем доступным кредитным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал. Столь же наглядно показана текущая кредитная нагрузка.

Новые сервисы

Ограничительные меры пока сохраняются, но ведь жизнь продолжается! Поэтому появляются новые сервисы, дающие нам удобство и комфорт. К примеру, пользователям раздела «Выписки и справки» в мобильном приложении ПАО Сбербанк Онлайн теперь доступны индивидуальные выписки по операциям: зачисления и списания по конкретной карте или перевод средств конкретному человеку.

А виртуальный оператор связи СберМобайл, входящий в экосистему Сбера, запустил виртуальную сим-карту eSIM, которую можно оформить и использовать полностью в онлайн-режиме в мобильной версии Сбербанк Онлайн. В отличие от классической пластиковой сим-карты, eSIM — это чип, встроенный в ряд моделей смартфонов. В мобильной версии Сбербанк Онлайн всегда можно быстро и удобно проверить баланс eSIM и её статус, узнать остаток по тарифу и оплатить связь.

Платежи и переводы, кредиты и ипотека, выписки и квитанции доступны каждому человеку там, где он находится. Переиначив цитату героя книги Дж. Чейза, теперь у нас «весь мир в кармане»!

Ирина Егорова