В Волгоградской области вспышка бешенства у животных

В Старополтавском районе начали истреблять животных с бешенством Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В разных районах Волгоградской области случаются вспышки бешенства у животных. В населенных пунктах Светлоярского и Калачевского районов объявили карантин. Соответствующие постановления от 11 декабря подписал губернатор. 15 декабря документы опубликовали на сайте областной администрации. А в селе Песчанка Старополтавского района начали истреблять животных. Но не всех, а у кого есть признаки бешенства, либо они пали во время действия карантина, сообщили «КП-Волгоград» в комитете ветеринарии региона. Их в обязательном порядке сжигают. Сдирать шкуры с убитых запрещено. Но тотального истребления кошек, собак и других животных нет.

Отметим, специалисты выявили бешенство у головы крупного рогатого скота в одном из частных домовладений на улице Победы в Песчанке. Заражение произошло от дикого животного. В Песчанке проводится дополнительная вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных. В течение ближайших 10 дней братья наши меньшие будут находиться под пристальным контролем ветеринаров для дальнейшего определения ситуации.

А сегодня карантин по бешенству еще объявили в селе Ивановка Кировского сельского поселения Светлоярского района и Голубинском сельском поселении Калачевского района. Ограничительные меры будут действовать на период до истечения двух месяцев со дня последнего случая бешенства у животных. Из неблагополучных пунктов теперь нельзя вывозить кошек и собак, проводить выставки и торговать домашними животными на карантинной и угрожаемой зонах. Региональный комитет ветеринарии должен ликвидировать очаги бешенства в неблагоприятных пунктах. А облздрав обязан провести профилактику заболевания бешенством среди жителей карантинных населенных пунктов.