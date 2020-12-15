Что изменится для волгоградцев с 1 января 2021 года: плата за детский сад и капремонт, тарифы ЖКХ, пенсии и зарплаты

Тарифы и цены в 2021 году снова ударят по кошельку волгоградцев. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

По традиции с Нового года в Волгограде и области многое изменится, и ударят все эти новшества, прежде всего, по кошельку. С 1 января 2021 года вырастут цены на продукты, из-за введения обязательной маркировки подорожают молоко и молочные продукты, увеличат акцизы и цены на алкоголь и табачную продукцию. В Волгоградской области с января 2021 увеличили родительскую плату за детский сад, минимальный взнос на капитальный ремонт, тарифы ЖКХ тоже подрастут, но с 1 июля. Обещают и увеличение зарплат и пенсий. «КП-Волгоград» подскажет, какие изменения ждут жителей Волгоградской области.

ПЛАТА ЗА ДЕТСАД В ВОЛГОГРАДЕ ВЫРОСЛА НА 3,6%

Родители малышей уже подсчитывают, насколько вырастут расходы семейного бюджета, если ребенок ходит в детский сад С 1 января 2021 года родительскую плату в Волгограде увеличили в среднем на 3,6%. В среднем плата за детский сад за каждого ребенка изменится на 70 - 90 рублей в месяц.

Для ясельных групп, куда ходят дети до 3-х лет, будут действовать следующие ставки:

– 41,00 руб. в день (до 5 часов пребывания с одноразовым питанием);

– 90,90 руб. в день (от 8 до 10 часов);

– 118,50 руб. в день (от 10,5 до 12 часов).

Для детей от 3 до 7 лет установили тарифы:

– 49,90 руб. в день (до 5 часов с одноразовым питанием);

– 110,40 руб. в день (от 8 до 10 часов);

– 144,20 руб. в день (от 10,5 до 12 часов);

- 152,70 руб. в день (от 13 до 24 часов).

И для детей, которые проводят в садике не более четырех часов и не кушают там, родительская плата составит независимо от возраста от ребенка 1,60 рубля в день.

ВЗНОС НА КАПРЕМОНТ: ПЛЮС 6,9%

С 1 января 2021 года жители Волгоградской области будут платить за капитальный ремонт по 7 рублей 1 копейке с каждого квадратного метра площади квартиры. Минимальный взнос в регионе повысили на 45 копеек или 6,9%. Для владельцев «однушки» ежемесячно плата за капремонт вырастет примерно на 15 рублей, собственникам трехкомнатной квартиры придется выкладывать на 30 - 50 рублей больше.

В целом за шесть лет с начала действия программы капремонта в Волгоградской области минимальный взнос вырос на 1,95 рубля с «квадрата» или на 38,5 процента.

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛКУ: ПЛЮС 3,8%

Тарифы на коммунальные услуги сферы ЖКХ с 1 января увеличивать не будут. По традиции подорожает коммуналка с 1 июля 2021 года. Согласно решению правительства РФ для Волгоградской области рост тарифов ограничили планкой в 3,8%. В регионально комитете тарифного регулирования обещают, что на этот раз пределы в регионе завышать не будут. Установить новые тарифы на 2021 год на вывоз мусора, холодную и горячую воду, тепло, электричество и водоотведение должны на ближайших заседаниях, которые пройдут 17 и 18 декабря.

ШТРАФЫ И ПЕНИ ВЕРНУТСЯ

Из-за пандемии коронавируса в стране ввели мораторий на штрафы, пени и ограничение услуг для должников за коммуналку. Но с 1 января 2021 года запрет отменят и все эти санкции не только вернутся, но и будут нарастать снежным комом. Так что с долгами лучше разобраться заранее и не брать их с собой в Новый год.

К тому же с 1 января 2021 года неплательщики автоматически лишатся права на льготы и субсидии. Но для тем, кто платит за коммуналку вовремя, больше не придется собирать справки об отсутствии долга. Специалисты соцзащиты будут проверять эту информацию сами через систему ГИС ЖКХ.

Стоит озаботиться и поверкой счетчиков. После отмены моратория с 1 января 2021 года показания не прошедших поверку приборов учета больше не будут принимать в расчет. Первые три месяца плату начислят по среднему, затем оплачивать коммунальную услугу придется по нормативу да еще и с повышающим коэффициентом.

ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ ОБЕЩАЮТ ПОВЫСИТЬ

Но есть на этом фоне и позитивные новости, которые коснутся самых социально незащищенных волгоградцев. Согласно региональному соглашению, с 1 января 2021 года минимальная заработная плата в Волгоградской области для внебюджетного сектора экономики составит 14 тысяч 32 рубля в месяц (1,3 величины прожиточного минимума трудящихся за 2-й квартал). МРОТ для государственных и муниципальных учреждений тоже вырастет согласно федеральному закону. Госдума во втором чтении приняла законопроект о новой методике расчета. Согласно ему, с 1 января 2021 года МРОТ будет равен 12 тысяч 792 рубля в месяц.

С 1 января 2021 года проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров. Пособие по старости увеличится на 6,3%. В апреле будущего года вырастут и социальные пенсии, но лишь на 2,6%. А в августе вспомнят и о работающих пенсионерах. При этом пенсионный возраст в очередной раз повысят еще на полгода - до 56,5 лет у женщин и 61,5 лет у мужчин.