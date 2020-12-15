Не назначил пенальти, не показал красную: в РФС оценили работу главного арбитра матча Ротор – Уфа

"Уфа" недоумевала от работы Василия Казарцева. Фото: СК "Ротор".

Уже во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги между «Ротором» и «Уфой» стало понятно, что игру еще долго будут обсуждать. По ходу матча, как казалось футболистам и тренерам башкирского команды, главный арбитр Василий Казарцев работал против них. Горячие споры вызвал момент на 67-й минуте, когда в штрафной сине-голубых мяч попал в руку нападающего «Ротора» Беки Микелтадзе. После просмотра эпизода на VAR Василий Казарцев не стал назначать пенальти. Но рефери ошибся. Его работу на матче оценила Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС. В этом моменте надо было назначить 11-метровый удар.

- Футболист «Ротора» №9 Бека Микелтадзе умышленно играет рукой, стремясь заблокировать удар в направлении собственных ворот. Рука игрока отставлена в сторону, делает его тело неестественно больше, а ее движение направлено к мячу, - сообщается на сайте РФС.

«Уфа» направила в комиссию еще и просьбу рассмотреть эпизод на 73-й минуте матча. Якобы полузащитник «Ротора» Сергей Макаров должен был получить за свой фол на Тимуре Жамалетдинове желтую карточку, которая для футболиста должна была стать второй. Однако ЭСК в этом случае поддержало решение Василия Казарцева.

- Решение ЭСК мотивировано тем, что имевшая место кратковременная задержка соперника в чужой штрафной площади не может рассматриваться как срыв перспективной атаки, - так расценили эпизод с Макаровым и Жамалетдиновым в РФС.

Встреча между «Ротором» и «Уфой» завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Александра Хацкевича.

Напомним, судейство Василия Казарцева уже не в первый раз оборачивается скандалом. Арбитр отстранялся от работы в РПЛ в начале текущего сезона. В 1-м туре он допустил несколько серьезных ошибок в матче «Спартак» - «Сочи». Его даже проверяли на детекторе лжи.