В Волгоградской области новогоднего карантина не будет

Праздничные дни волгоградцы смогут проводить у елок Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Новый год все ближе. До него осталось около двух недель. Но у волгоградцев возник вопрос: А не придется ли во время праздников сидеть по домам из-за коронавируса? Не объявят ли карантин? Нет, самоизоляции не будет. Но и расслабляться не стоит. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров собрал на совещание руководителей силовых структур, районов региона и представителей оперативного штаба по борьбе с ковидом. Глава области отметил, что из-за пандемии сохраняется режим повышенной готовности. Волгоградцы не останутся без новогодних торжеств, но будут и ограничения с учетом рекомендаций главного государственного санитарного врача.

- Считаю необходимым руководителям органов власти и органов местного самоуправления в ходе подготовки и проведения праздничных и выходных дней уделить дополнительное внимание реализации мер противоэпидемического характера, в том числе ограничительных, и контролю за их безусловным соблюдением, - сказал на совещании Андрей Бочаров.

В преддверии праздничных дней профильные ведомства должны утвердить графики круглосуточных дежурств. Аналогичная задача стоит и перед социальными стационарами. Чтобы в местах торжеств мероприятия проходили без происшествий, увеличится плотность нарядов. Усиленный контроль будет на территориях у кинотеатров, театров, у новогодних елок, аттракционов и катков.

Губернатор также обратил внимание, что из-за праздников не должна встать работа системы здравоохранения. Медики без перебоев должны обеспечивать пациентов на дому с коронавирусом бесплатными лекарствами. В больницах и поликлиниках не должен иссякнуть запас медикаментов и средств защиты для врачей и медперсонала. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, на особом контроле — мониторинг цен и доступность социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Вакцинация добровольцев против коронавируса продолжиться и на новогодних и рождественских праздниках.

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