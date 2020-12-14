Мывместе! Мы – лучшие!

Фото: ЕвроХим

Для котельниковцев, как и для всей страны, он выдался нелегким. Но этот город еще раз доказал право носить имя «Котельниково -Земля Героев», показав удивительные примеры сплоченности, милосердия и упорства в преодолении трудностей.

Волонтеры города Котельниково при содействии Общенародного фронта в рамках движения #Мывместе организовали десант помощи медикам Котельниковской и Октябрьской центральных районных больниц. По решению оперативного штаба АО «МХК «ЕвроХим» добровольцы передали врачам спецкостюмы, перчатки, экраны для лица и другое снаряжение, необходимое для защиты медперсонала от коронавирусной инфекции.

Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» наладили в городе большую профилактическую работу – ребята помогают жителям подшефного Дома престарелых, проводят онлайн занятия с детьми на самоизоляции, создают и разносят по домам информационные листки, бюллетени и памятки.

Не менее значительных результатов котельниковцы достигли в работе движения «Котельниково – Земля Героев». Факты, обнаруженные в процессе изучения богатого и самобытного исторического прошлого Котельниковского района, еще раз убедили горожан в необходимости увековечить героические свершения предков в ряду лучших образцов мужества и отваги России. Поэтому жители города выступили с предложением присвоения Котельниково почетного звания «Город воинской славы», инициативная группа произвела среди населения сбор подписей в поддержку этого начинания.

Фото: ЕвроХим

Ходатайство о присвоения Котельниково почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», поддержанное местными властями, передано в Волгоградскую областную Думу.

Примечательно, что котельниковцы наладили и поддерживают партнерские отношения с другим регионом России, жители которого также реализуют яркий историко-этнографический проект - «Ковдор – столица Гипербореи», который осуществляется при поддержке «Ковдорского горно-обогатительного комбината» компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко.

Успех их культурно-этнографического начинания очевиден - проект «Ковдор – столица Гипербореи» занял второе место на Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Фото: ЕвроХим

В номинации «Лучшее городское уличное театрализованное представление среди городов с населением до 100 000 человек» за наиболее успешно реализованный социальный проект второе место заняло празднование Гиперборейского Нового года в городе Ковдор Мурманской области.