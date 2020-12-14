Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 декабря: третий день заболевших более 270

В Волгоградской области 14 декабря коронавирусом заболел 271 человек, 4 пациента умерли Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти региона уверяют, что ситуация с COVID-19 хоть и напряженная, но контролируемая. Тем не менее, заболевших становится только больше. Увеличивается и число новых случаев за сутки. Уже третий день лаборатории подтверждают более 270 заболевания ковида. 14 декабря в Волгоградской области коронавирус выявили у 271 жителя. По приросту пациентов сегодня регион располагается на 22-й строчке. С марта заразились уже 30 761 волгоградец, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По всей России в понедельник COVID-19 подтвердили у 27 328 человек в 84 регионах. Заболели уже 2,6 миллиона россиян. Мы собрали последнюю актуальную информацию о коронавирусе в Волгоградской области к 14 декабря.

Статистика ИЦК

Позади две недели декабря, в течение которых коронавирус стал причиной смерти у 64 человек в Волгоградской области. Сегодня жертвами пандемии признали четырех волгоградцев. С марта число летальных исходов в регионе составляет уже 372.

К счастью, в регионе очень много людей, кому удается победить ковид. За последние сутки выздоровели от коронавируса 205 пациентов. Всего с начала пандемии с болезнью справились 29 303 человека.

На утро 14 декабря в ковидных стационарах находятся 6 183 человека - 6117 взрослых и 66 детей. Коронавирус среди них у 969 пациентов.