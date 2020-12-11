Комплексный подход при метрологическом обеспечении учреждений здравоохранения

Фото: Юлия Пыхалова

В настоящее время улучшение медицинского обеспечения граждан получило ранг национального проекта. Одна из основных частей проекта – обеспечение учреждений здравоохранения современной медицинской техникой, позволяющей получать достаточный объем качественной и достоверной измерительной информации. В этих условиях возрастает роль организации метрологического и технического обслуживания медицинской техники. Наше предприятие уже много лет является надежным партнером медицинских учреждений в области поверки средств измерений.

Какие работы по медицинскому оборудованию выполняет ФБУ «Волгоградский ЦСМ»?

В настоящее время Мы готовы предложить своим клиентам услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники как зарубежных, так и отечественных производителей. Мы оперативно поможем решить все ваши проблемы, связанные с:

- монтажом, наладкой, вводом в эксплуатацию;

- техническим обслуживанием;

- ремонтом изделий медицинской техники;

- контролем технического состояния;

- поверкой средств измерений медицинского назначения.

Вы можете быть уверены в высоком качестве и добросовестности выполнения работ!

Что такое КТС и как часто следует его проводить?

Контроль технического состояния (КТС) проводится с периодичностью не менее одного раза в год, а также после ремонта или модернизации медицинской техники и включает в себя проверку работоспособности изделия, а также проверку соответствия его параметров и характеристик значениям, указанным в эксплуатационной документации (основанием для проведения КТС является ГОСТ Р 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»). При проведении КТС используется контрольно-измерительное оборудование, внесенное в реестр средств измерений и прошедшее государственную поверку. Результаты оформляются протоколами, где указывают измеренные значения параметров, их соответствие требуемым значениям.

Насколько это важно?

Поверять средства измерений медицинского назначения необходимо по нескольким причинам. Во-первых, это определено действующей на сегодняшний день нормативно-правовой базой. Невыполнение соответствующих мероприятий чревато серьезными штрафными санкциями.

Во-вторых, регулярное проведение поверки позволяет постоянно поддерживать работу медицинского оборудования на высоком уровне безопасности и надежности, от чего зависит диагноз, а также эффективность лечения пациентов, как следствие их здоровье и даже жизнь.

Почему нужно обращаться именно к Вам?

ФБУ «Волгоградский ЦСМ» является аккредитованной организацией на поверку средств измерения медицинского назначения в Национальной системе аккредитации и имеет лучшую материально-техническую базу для выполнения работ по техническому обслуживанию широкого спектра медицинской техники, применяя при этом только современное, надежное оборудование и инновационные методики. Работы проводятся с соблюдением всех установленных технических регламентов и требований, предъявляемых к конкретным видам оборудования. Немаловажным является тот факт, что метрологические услуги оказываются непосредственно на месте эксплуатации медицинской техники. Кроме того, наши инженеры являются высококлассными специалистами, обладают большим практическим опытом и необходимой теоретической подготовкой, постоянно проходят стажировку и обучение в фирмах-производителях медицинского оборудования.

Куда обращаться?

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ФБУ «Волгоградский ЦСМ»

400081, г. Волгоград, ул. Бурейская, 6

e-mail: medtech@volgacsm.ru

Тел.: 8 (8442) 31-98-15,

8-904-435-91-98

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