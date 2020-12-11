МыВместе с Дедом Морозом: добровольцы «ЕвроХим-ВолгаКалия» поздравили с Новым Годом пациентов и персонал детского отделения Котельниковской ЦРБ

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В качестве подарка исполнительный директор и молодые специалисты Гремячинского ГОКа вручили детскому отделению детские кроватки, приобретенные на личные средства сотрудников предприятия.

«Нет ничего важнее жизней и здоровья наших детей, - отметил исполнительный директор Евгений Сахаров. – Мы хотим, чтобы малыши, которым придется провести эти праздничные дни в стенах больницы, получали лечение в максимально приятной, красивой и комфортной обстановке. Поэтому мои коллеги решили направить свои пожертвования на это благое дело».

Это не первая благотворительная акция коллектива «ЕвроХим-ВолгаКалия». Во время зимних праздников прошлого года Дед Мороз прислал работникам Гремячинского ГОКа именные письма с поздравлениями. В ответ сотрудники компании передали Деду Морозу небольшие пожертвования, которые были направлены на приобретение подарков детям, находящимся на излечении в Котельниковской районной больнице.

А летом руководители подразделений Гремячинского ГОКа приобрели и передали в ЦРБ оборудование, необходимое для оказания медицинской помощи маленьким пациентам детского отделения.

Все волонтерские акции предприятие проводит при содействии оперативного штаба под руководством генерального директора АО «ЕвроХим» Игоря Нечаева. В заседаниях штаба участвуют руководители предприятий компании, главы городов и представители региональных администраций. Тесное сотрудничество с местными сообществами позволяет компании своевременно реагировать на актуальные вопросы и оперативно оказывать помощь населению в регионах присутствия. Решением оперштаба при содействии регионального отделения ОНФ в 2020 году силами «ЕвроХим-ВолгаКалий» была организована передача четырех траншей помощи больницам – медперсонал Котельниковской и Октябрьской ЦРБ снабдили спецкостюмами, перчатками, экранами для лица и другим снаряжением, необходимым для защиты от коронавирусной инфекции.

За добросердечие, бескорыстие и неравнодушие всех волонтеров России, в том числе и сотрудников компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко, во время Международного Дня добровольца поблагодарил президент РФ Владимир Путин. Глава государства выразил признательность участникам движения #МыВместе, особо отметив заслуги российского бизнеса.

Деятельность добровольцев «ЕвроХима» ранее Общественная палата России назвала одной из лучших социальных практик в стране, а компания «ЕвроХим» награждена Почетной грамотой президента России Владимира Путина за активное участие в Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и стала лауреатом Национального конкурса корпоративного волонтерства «Чемпионат добрых дел – 2020».