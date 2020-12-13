Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 декабря: еще +5 умерших от COVID-19

Все о коронавирусе на 13 декабря 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области более 30,5 тысяч жителей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией с момента начала пандемии. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, только за сутки 13 декабря 2020 года прирост составил сразу 274 человека, что, безусловно, является рекордом за последний период. Мы собрали последнюю актуальную информацию о коронавирусе в Волгоградской области к 13 декабря.

Фото: Яндекс. Статистика.

Вместе с ростом числа заболевших растет и статистика смертности. Практически каждый день эксперты сообщают о пяти летальных случаях. Сегодня не исключение. Всего ковид убил 368 волгоградцев. В России же за весь период умерло более 46 тысяч человек.

Конечно, ситуация стабилизируется благодаря круглосуточной работе врачей: каждый день они спасают сотни человек. Сегодня домой выписали еще 212 человек, всего же медикам удалось вылечить почти 30 тысяч пациентов.

Отметим, что в Волгоградской области возможно будет сделать вакцину от коронавируса. Доступна она будет всем желающим в специальных центрах по полису ОМС. В регионе по-прежнему действуют масочный и перчаточный режимы, а людям +65 продлили самоизоляцию до конца января.