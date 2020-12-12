Что произошло после матча Ротор – Уфа

"Ротор" празднует первую домашнюю победу в РПЛ Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградские болельщики ликуют! Наконец-то их команда победила на родном стадионе. В 18-м туре РПЛ «Ротор» одолел «Уфу» со счетом 1:0. Матч получился боевым, с обилием желтых карточек. И не обошлась игра без спорного момента, о котором еще будут говорит. «КП» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча Ротор – Уфа 12 декабря.

Что будет превалировать в обсуждениях этого матча? То, что «Ротор» впервые в сезоне победил дома, или то, что «Уфа» не получила право на пенальти? Главных тренеров команд после игры спрашивали о не назначенном 11-метровом ударе в ворота сине-голубых. Рулевой «Уфы» Рашид Рахимов удивился решению главного судьи Василия Казарцева продолжить встречу после просмотра по монитору эпизода с попаданием мяча в руку Микелтадзе. Но наставник гостей рассуждал хладнокровно

- Болезненное поражение. Все-таки справедливым результатом была бы ничья. Если мы возьмем момент, который был при счете 0:0, когда арбитр пошел смотреть эпизод. Я не знаю, что значит рука в естественном положении. Другой игрок бы убрал руку за спину. А футболист, в чью руку попал мяч, этого не делал. Уже после попадания он начал закидывать ее назад. Если бы арбитр назначил пенальти, результат, наверное, был бы другой.

На своих страницах в социальных сетях «Уфа» сразу же стала публиковать несогласие с решением Василия Казарцева не назначить пенальти в ворота «Ротора».

А главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич немногословно вспомнил эпизод с попаданием мяча в руку Микелтадзе, вспомнив, что ранее и его команда страдала от решений судей.

- Когда в наши ворота назначались пенальти, я тоже не комментировал эпизоды. Решения принимает VAR и главный судья.

Если вспомнить сам матч, то он разделился на две части. В первом тайме «Уфа» имела преимущество.

- По первому тайму мы выглядели неплохо, - отметил Рашид Рахимов. – Во втором было много брака. Обе команды стали бороться за инициативу. Футбол может развернуться в любую сторону.

Согласился и Александр Хацкевич, что в первом тайме соперники его подопечных переигрывали.

- В первом тайме мы хотели, чтобы такие техничные игроки, как Микелтадзе и Фламарион, больше сохраняли мяч впереди. Но это у нас не пошло. И в первом тайме «Уфа» имела преимущество. Во втором тайме стали играть длинными передачами, выпустили на поле Муллина, который достаточно хорошо навязал борьбу. И этот план сработал.

«Ротор» только в девятом домашнем матче в текущем сезоне РПЛ одержал первую победу. Конечно, в команде и ее болельщики рады этому успеху. Александр Хацкевич подчеркнул, что этот результат удалось добиться благодаря поддержке трибун. Пусть зрителей было не много на «Волгоград Арене». Но они создали отличную шумовую поддержку.

- Победили благодаря болельщикам, которые так здорово поддерживали команду. Весь стадион был одним целым с командой.

После матча и Рашид Рахимов, и Александр Хацкевич отметили, что на поле «Волгоград Арены» было сложно показывать комбинационный футбол.

- В таких матчах все решает один эпизод. Тем более, на таком поле было очень сложно созидать. Но у нас был хороший настрой. Желания было много. И определенная уверенность в своих силах появилась у ребят. Тем обидней проигрывать, - сказал главный тренер «Уфы».

«Ротор» уже не первую неделю тренируется на «Волгограде Арене». Возможно, команда была более готова к особенностям состояния газона, отметил Александр Хацкевич.

- Мы на этом поле уже две недели тренируемся. Понятно, что качество не самое лучшее. И если посмотреть все предыдущие матчи, видно, что мы старались играть в комбинационный футбол. Но как показал сегодняшний матч, может быть, надо проще играть. Ведь это приносит результат. Он сегодня был на первом месте.