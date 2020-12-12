Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 декабря: болезнь поразила уже более 30 тысяч волгоградцев

12 декабря в Волгоградской области коронавирусом заболели 277 человек, 4 пациента умерли Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус не устает ставить рекорды по числу новых случаев. Но сегодня достаточно резкий прирост заразившихся. 12 декабря в Волгоградской области вновь наивысшие за всю пандемию цифры. Заболели 277 человек – резкий прирост, если учесть, что накануне в регионе было 264 положительных тестов. Всего COVID-19 с марта подхватили 30 216 волгоградцев, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По стране в субботу не рекорд по приросту пациентов. Но цифра в 28 137 новых случаев ковида вряд ли может успокаивать. Мы собрали последнюю актуальную информацию о коронавирусе в Волгоградской области к 12 декабря.

Выздоровели от коронавируса за последние сутки 348 жителей Волгоградской области. Ежедневно выписка из ковидных стационаров и после больничного на дому составляет несколько сотен человек. За все время пандемии вирус побороли 28 886 волгоградцев. Сейчас в инфекционных госпиталях лежат 5 990 человек - 5 925 взрослых и 65 детей. Среди них коронавирус подтвержден у 627 пациентов, у остальных - внебольничная пневмония.

К несчастью, пандемия продолжает наносить смертельный удар. По официальным данным, ковид унес жизни уже 363 волгоградцев. 12 декабря список жертв пополнился четырьмя погибшими пациентами.

Количество погибших от коронавируса в Волгоградской области только растет и множится. Это доказывает статистика. По оценкам Росстата, за 1 месяц в регионе смертность от ковида увеличилась в 30 раз. В октябре от COVID-19 умер 91 человек, у 118 вирус оказал влияние на гибель.