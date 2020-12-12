Игра "Ротора" и "Уфы" откроет субботнюю программу 18-го тура. Фото: СК "Ротор".

Принципиальная дуэль ожидается в 18-м туре Российской премьер-лиги. «Ротор» примет на «Волгоград Арене» «Уфу». Команды ведут борьбу за выживание внизу турнирной таблицы. Поэтому победа над прямым конкурентом добавит положительных эмоций и, что самое главное, позволит набрать столь необходимые очки. «Ротор» в последних пяти матчах набрал только 2 очка и забил 1 гол. У «Уфы» в двух предыдущих играх 2 победы с общим счетом 5:0. Так что в ближайшем матче могут прерваться сразу 2 серии – черная у волгоградцев и положительная у «горожан». «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей дуэли Ротор - Уфа 12 декабря 2020.

Статистика личных встреч Ротора и Уфы насчитывает 5 матчей. Преимущество в них полностью за республиканским коллективом. Уфимцы одержали 3 победы, 2 игры завершилась вничью. В том числе и дуэль первого круга текущего сезона РПЛ. Напомним, тогда команды подписали мировую со счетом 0:0. А как одолеть соперников, «Ротор» не знает. Статистика забитых мячей 6-3 в пользу «горожан».

Прогнозы букмекеров в матче Ротор – Уфа 12 декабря 2020 фаворитами определили гостей. Но неярко выраженными. На победу коллектива Рашида Рахимова коэффициент составляет 2,47. Выигрыш «Ротора» расценивается в 3,15. Коэффициент на ничью – 3,1.

Стартовые составы на игру Ротор - Уфа будут объявлены примерно за час до начала игры. Матч Ротор - Уфа начнется 12 декабря 2020 в 14:00 по московскому времени (15.00 по волгоградскому, 16.00 по уфимскому).

Прямую видеотрансляцию матча Ротор – Уфа можно посмотреть 12 декабря 2020, начиная с 13:55 по московскому времени на телеканале Матч Премьер. В 14:00 по Москве начнется прямая телетрансляция матча Ротор - Уфа.