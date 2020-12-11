В 30 раз выросла смертность от коронавируса в Волгоградской области

Смертность растет в геометрической прогрессии. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По данным Росстата смертность от коронавируса в Волгоградской области за месяц выросла сразу в 30 раз. Если в сентябре ведомство подтвердило всего три смерти непосредственно от коронавируса в регионе, то в октябре таких умерших уже 91 человек. Посчитали в Росстате летальные исходы и еще 118 пациентов, на гибель которых ковид хоть и оказал роковое влияние, но основной причиной смерти все же не был. В целом же за месяц смертность в области выросла на 42 процента.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на отчет Росстата, всего в октябре 2020 года в волгоградских ковидных госпиталях скончалось 209 пациентов. У 91 волгоградца ковид стал основной причиной смерти, у 21 вызвал смертельные осложнения. На гибель еще 97 человек коронавирус не оказал фатального влияния, хотя эти люди могли бы прожить подольше, если бы не оказались в реанимации после инфицирования. В среднем согласно официальной статистике полтора месяца назад в ковидариях ежедневно умирали почти 7 человек. Данные оперштаба о смертности от коронавируса в регионе идут со значительным опозданием и пока на уровне 5 - 6 человек в день.

Ситуация в соседних регионах гораздо серьезней согласно тому же отчету. Так, в Ростовской области ковид унес жизни 843 человек, лишь у 16 из них коронавирус не стал основной причиной смерти.