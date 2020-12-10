«Это был достойнейший человек»: в Волгограде расследуют ДТП, в котором погиб полицейский

Александр погиб на месте аварии. Фото: ГУ МВД, соцсети.

«Друг, я отказываюсь в это верить. Ты – достойнейший Человек. Память о тебе останется на всю жизнь!», «Это большая потеря! Саня, ты наш навсегда, в наших сердцах!», - социальные сети буквально усыпаны теплыми словами в адрес погибшего 8 декабря сотрудника полиции Александра Никитина. Его жизнь оборвалась в результате аварии.

Напомним, около восьми вечера 34-летний Александр ехал за рулем «ВАЗа» после службы. Он как раз выезжал с территории двора дома №72 «б» по проспекту Ленина. При повороте налево на улицу Глазкова «пятнашка», нарушив ПДД, врезалась в несущуюся «Киа Рио». 26-летний водитель иномарки не успел отреагировать и притомозить. Машины сильно «помялись». У Александра практически не было шансов выжить – он скончался на месте аварии.

Несмотря на то, что в тот же вечер инспекторы ГИБДД и следователи были на месте аварии, сегодня СУ СКР по Волгоградской области ищет свидетелей смертельного дорожного происшествия.

- Сотрудники следственного отдела просят откликнуться двух мужчин, которые осуществляли движение на автомобиле ВАЗ-21099 и принимали участие в оказании помощи пострадавшим, а также иных свидетелей и очевидцев происшествия, в том числе запечатливших момент трагедии в процессе съемки на видео-регистратор, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Обращаться по телефонам: 8-937-567-84-29, 33-88-13, 33-89-66 или в следственный отдел (улица Рокоссовского дом №10). Анонимность гарантируется.