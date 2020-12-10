Бизнес-миссия в Турции

Фото: ГАУ ВО «Мой бизнес»

В этом году объем экспорта волгоградской продукции в Турцию вырос с 53,3 миллиона долларов до 82,9 миллионов долларов США. В рамках бизнес-миссии волгоградские предприниматели представляют иностранным партнерам три основные направления сотрудничества: IT-сфера и системы информационной безопасности, светодиодный декор для украшения экстерьера, сельхозсырье и удобрения. По все трем направлениям проводятся встречи и переговоры. Также предприниматели встретились с представителем Российского экспортного центра в Турецкой республике и торговым представителем РФ в Турецкой республике.

Фото: ГАУ ВО «Мой бизнес»

- Основная цель миссии – это двухстороннее сотрудничество, налаживание перспектив поставки волгоградской продукции в Турцию через турецких партнеров, - Виктория Афанасова. - Мы видим в Турецкой республике надежного партнера для продолжения нашей экспортной деятельности. Уверена, что продукция волгоградских предприятий найдет отклик и спрос на территории Турции, и уже в следующем году начнут осуществляться поставки. Волгоградская область на протяжении последних лет проводит большую системную работу по расширению международного социального и экономического сотрудничества. Организация бизнес-миссий – это одна из наиболее востребованных услуг регионального Центра поддержки экспорта. По информации комитета экономической политики и развития, с начала 2020 года этим видом поддержки воспользовались 180 компаний региона. Также в числе 10 ведущих внешнеторговых партнеров нашей области находится Федеративная Республика Германия. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот между регионами двух стран составил 128,7 миллионов долларов США. В эти дни шесть волгоградских предприятий в дистанционном формате обсудили вопросы сотрудничества с представителями ФРГ в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, в области обращения с отходами.

Напомним, аналогичные переговоры субъектов МСП с германскими компаниями уже проходили в мае. В результате продукция трех местных предприятий уже представлена в торговых сетях Германии и на немецких электронных площадках. В целом в 2020 году 25 волгоградских компаний смогли выйти на международные электронные площадки при поддержке региона.

Работа по реализации экспортного потенциала ведется в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Системные меры поддержки экспорта Волгоградской области» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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