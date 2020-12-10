Гремячинский ГОК наращивает силы безопасности: на предприятии планируют создание подразделения противопожарной службы

Фото: ЕвроХим

В задачи сотрудников ВГСЧ входит спасение людей, застигнутых авариями в подземных горных выработках и на поверхностных объектах ГОКа, выполнение работ по ликвидации аварий и их последствий. Горноспасательная служба регулярно организует и проводит учебные тревоги с привлечением всех сил и средств, осуществляют профилактическую работу по предотвращению аварий и повышению противоаварийной защиты обслуживаемых объектов.

Руководством «ЕвроХим-ВолгаКалия» совместно с представителями Главного Управления МЧС России по Волгоградской области рассмотрена возможность создания на предприятии отдельного подразделения противопожарной службы, которое будет осуществлять тушение пожаров, проводить аварийно-спасательные работы на поверхностных объектах Гремячинского горно-обогатительного комбината. Ликвидацией возможных аварийных происшествий в руднике по-прежнему будет заниматься ВГСЧ.

В случае создания на предприятии еще одного подразделения противопожарной службы, Гремячинский ГОК будет максимально защищен от возможных происшествий, связанных с возгоранием.

Защита жизней и здоровья работников и обеспечение безопасных условий труда на Гремячинском ГОКе – самый главный приоритет «ЕвроХим-ВолгаКалия» и головной компании «ЕвроХим». Поэтому окончательное решение о создании обособленной противопожарной службы будет принято без оглядки на величину затрат, а только на основании несомненной пользы организации новой службы для сохранения благополучия коллектива в возможных критических ситуациях.