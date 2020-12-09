В Котельниково готовятся к строительству нового Парка Героев

Фото: ЕвроХим

Председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации Волгоградской области Елена Прохорова, заведующий кафедрой «Дизайн и монументально-декоративное искусство» Волгоградского государственного технического университета Сергей Матовников, глава администрации Котельниковского района Сергей Понкратов и глава администрации Котельниковского городского поселения Андрей Федоров обсудили аспекты строительства в городе Котельниково Парка Героев.

Новый социально-культурный объект будет построен в рамках мероприятий «Котельниково – Земля Героев», главная цель которых – популяризация уникального исторического прошлого Котельниковского района, привлечение инвестиций, развитие туризма.

Новый этап жизни Котельниково начался с приходом в район предприятия-инвестора. «ЕвроХим-ВолгаКалий» строит на юге Волгоградской области современное предприятие по добыче и обогащению калийных солей Гремячинского месторождения. Предприятие оказывает поддержку реализации гражданских инициатив, оказывает содействие в воплощении социально-важных проектов.

Поэтому рабочая поездка руководителя областной отрасли архитектуры и градостроительства началась с посещения Гремячинского горно-обогатительного комбината. Исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров показал гостям наиболее важные объекты поверхностного комплекса ГОКа, рассказал о текущем этапе реализации проекта.

Фото: ЕвроХим

Большое внимание руководители уделили социальному строительству, которое «ЕвроХим-ВолгаКалий» проводит одновременно с возведением промышленных объектов комбината. В одном из новых жилых районов, которые предприятие строит для семей своих сотрудников, и планируется заложить Парк Героев.

Во время совещания участники обсудили этапы работы по созданию новой общественной площадки и дальнейшие действия по выдвижению проекта Парка Героев на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.