Инновационные площадки – талантливым детям и перспективным предпринимателям

Фото: ГАУ ВО «Мой бизнес»

На инновационных площадках школьники, студенты и молодые специалисты осваивают робототехнику, моделирование, 3D-печать, бионику, биомедицину, нейротехнологии и технологическое прототипирование. При поддержке наставников, они получают новые знания и уникальный опыт, реализуют свои инновационные идеи, используя самое современное высокотехнологичное оборудование. А предприниматели, которые разрабатывают перспективные виды продукции и технологий, могут рассчитывать на получение технической и производственной поддержки.

Центры молодежного инновационного творчества – ЦМИТы - открыты для школьников, студентов и молодых специалистов, желающих заниматься инновационным творчеством и претворять в жизнь собственные технические разработки. Обучение организовано с использованием самого современного оборудования и информационных технологий, а занятия проводятся бесплатно. Сегодня здесь занимаются несколько тысяч молодых людей.

Первые два ЦМИТа были открыты в Волгоградской области три года назад, в декабре 2017 года, в ВолГУ и техническом университете. Их направления «Робототехника, обучающие компьютерные игры и робототехнические наборы» (ВолГУ) и «3D-технологии: сканирование, моделирование и печать» (ВолгГТУ). Затем еще два центра были созданы на базе медицинского университета – по направлениям «Бионика и нейротехнологии» и «Биомедицина». Пятый центр в сети ЦМИТ региона - на базе Волжского политехнического института, филиала ВолгГТУ.

Все центры созданы в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На их создание были выделена федеральные средства в виде субсидии от Минэкономразвития РФ. Основная часть средств пошла на приобретение материально-технической базы: оборудования и расходных материалов, 3D-принтеров и сканеров, фрезерно-гравировальных и лазерных станков, режущего плоттера, паяльной термовоздушной станции, вакуумной литьевой машины, оборудования для работы с электронными компонентами и многого другого.

Открытие центров имеет стратегическую цель – это популяризация науки среди детей и молодежи, предоставление возможности талантливым молодым людям проявить себя, формирование кадрового резерва в инженерно-технической и IТ-сферах, обеспечение доступа к современному оборудованию для реализации и коммерциализации инженерных и инновационных идей. Все это - важные направления работы комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

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