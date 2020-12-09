Любовь – главный тренд года

Фото: ПАО"Ростелеком"

Из всех современных трендов, важных для развития бизнеса, самый главный тренд – это любовь. Любовь компании к клиенту и клиента к компании. Если у вас получилось создать взаимное притяжение, значит вы на верном пути и вы - в тренде.

Кризис как прорыв

Многие исследователи и специалисты в разных областях (историки, экономисты, аналитики и др.) замечают, что экономика в России особенно хорошо развивается в критические периоды. Именно в такое время случались самые быстрые и прогрессивные экономические скачки.

Нынешнее положение дел подтверждает это мнение. Случившаяся весной пандемия сильно ударила по малому и среднему бизнесу: 11% компаний, работавших на юге России, закрылись, тем, кто выжил, приходится несладко. Но одновременно пандемия дала много прекрасных возможностей для развития – и человеку, и бизнесу. Люди стали больше времени уделять родным, чаще бывать на природе, больше заниматься спортом, а компании - вынужденно, но начали открывать новые направления, продумывать и проводить ребрендинг, осваивать новые сферы.

Сейчас в малом и среднем бизнесе тяжело всем, но особенно тяжело там, где наблюдается переизбыток консерватизма. Тем, кто не готов меняться, учиться и подстраиваться, вряд ли удастся выжить в современном мире.

В частности, одно из условий успеха – автоматизация, внедрение в бизнес-процессы цифровых технологий, полный или частичный переход в онлайн-формат. Предприниматели стали больше денег вкладывать в развитие этих направлений. Большинство бизнесменов видят в автоматизации серьезное преимущество над конкурентами при взаимодействии с собственными клиентами и с крупными экосистемными игроками.

Наиболее активно внедрение происходит в розничной торговле, бизнес-услугах и IT. Владельцы бизнеса все чаще выбирают управлять счетами со смартфонов, заводить онлайн-бухгалтерию и онлайн-кассу, внедрять CRM - систему управления взаимоотношениями с клиентами и автоматизацию складов.

Как и куда двигаться, что важно учитывать современному бизнесмену, мы спросили директора департамента продуктового маркетинга В2В ПАО «Ростелеком» Сергея Таболина.

Фото: ПАО"Ростелеком"

Выбираем бизнес-модель

Итак, прежде чем уверенными шагами вступить в грядущий 2021 год, бизнесмену стоит выбрать одну из 4-х моделей развития своей компании.

Первая модель предполагает омниканальность: в ней акцент делается на удовлетворение потребностей, по выбранному клиентом каналу - онлайн или смесь онлайн и оффлайн. Такой путь развития выбрали для себя М-Видео, Тинькофф, Додо Пицца.

Вторая модель – быть драйвером, т.е. компанией, которая объединяет многих поставщиков и потребителей на основе цифровой платформы. К ним относятся универсальные интернет-магазины Ozon, Wildberries, международный сервис пассажирских перевозок In Driver.

Третья модель предполагает модульность – можно стать поставщиком продуктов или услуг, встраиваемых в более глобальные процессы. Так уже поступили компании Яндекс, Ростелеком, 1С.

Или же можно быть поставщиком – производить свой товар и продавать его через другие компании, как, например, Мираторг или Ralf Ringer.

Основные тренды

Наш собеседник выделил основные цифровые тренды в развитии малого бизнеса.

Во-первых, бизнесмен должен точно понимать желания клиента: что он хочет получить, чего ждет от сотрудничества с компанией. Исходя из этого, клиента нужно рассматривать целостно, вместе с его запросами, ожиданиями и возможными возражениями.

Во-вторых, в зависимости от того, какой способ связи с компанией выбирает клиент, важно прогнозировать его потребности. Для этого необходимо выстраивать клиентский путь, маршрут потребителя. Что это значит? Фиксировать весь опыт пользования вашим продуктом, услугой или сервисом и совокупность клиентских впечатлений от него. Тот, кто решит пренебречь этим пунктом, в следующем году, весьма вероятно, останется без клиентов.

В-третьих, сейчас все процессы в жизни проходят быстро, а потому реагировать на возникающие проблемные ситуации и решать их необходимо максимально оперативно, а еще лучше молниеносно. Но при этом очень важно обеспечить надежную – то есть полную и безоговорочную – безопасность всех данных клиентов.

По данным «Ростелеком-Солар» количество атак и угроз на аккаунты в соцсетях в период пандемии выросло на 60%. Рядом с малым бизнесом находится огромное количество мошенников. А значит безопасность данных клиента – превыше всего!

Золотые ключики роста

Есть несколько общих ключей к достижению роста в бизнесе, уверен Сергей Таболин.

Первый ключ – это создание потребительского опыта, четкое понимание, чего хочет клиент, что он говорит и что на самом деле хочет сказать. В этом отношении отличным подарком может стать общение с недовольным клиентом: от него можно услышать реальную реакцию, которая в разы полезнее виртуальных отзывов и результатов многих исследований. С ней можно работать, ее можно исправлять.

Второй ключ - максимальное внедрение цифровых каналов взаимодействия с клиентами. У каждого потребителям свой контент: WhatsАpp, Facebook, Одноклассники и т.д. Важно иметь идеи продвижения, приемы общения для каждого цифрового канала.

Третье – профессионализм в обслуживании клиентов. Простой пример – наличие бесплатного номера 8-800. Считается, что если представитель малого бизнеса заводит такой номер, значит он хочет показать себя серьезной компанией. На самом деле не «хочет», а «показывает»! Это важный взнос во взаимоотношения с клиентом, это и есть профессиональное обслуживание.

Ключ номер 4 – пора перестать бояться «ругательных» слов: миссия, стратегия, векторы развития, модульность направлений. Их необходимо выучить и прежде, чем делать шаги вперед, хорошо обдумать, куда и по какому пути вам двигаться к своему развитию.

Кроме того, наш спикер советует уделить достаточно внимания развитию интеграции всего со всем.

- С точки зрения автоматизации сейчас существует огромное количество систем и программ. У бизнеса может быть колл-центр, карта клиента, заказной лист, отчеты... Все их необходимо совмещать друг с другом, чтобы иметь перед глазами полную картину своего бизнеса. Лишь в этом случае можно принимать быстрые, четкие, а главное верные решения, - уверен Сергей Таболин.

И, наконец, самое главное во взаимоотношениях с клиентом – это любовь. Ваша любовь к нему и его любовь к вам и вашей компании. Если вы использовали все перечисленные ключи и вам удалось влюбить клиента в себя и в ваш продукт, то он будет рекомендовать вас всем своим знакомым - родным, друзьям, коллегам. А это и есть прямой путь к успеху в бизнесе.