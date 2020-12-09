Опыт наставников в помощь бизнесу

Фото: ГАУ ВО «Мой бизнес».

Это руководители и сотрудники 45 субъектов малого и среднего бизнеса - 41 индивидуальный предприниматель и 4 - ООО.

Программа бизнес-наставничества для начинающих предпринимателей, самозанятых и заинтересованных в открытии своего дела, стартовала 18 августа. С августа по ноябрь в рамках проекта состоялось 8 потоков. 8 учебных групп прошли обучение у известных, состоявшихся и успешных предпринимателей региона. Среди них директор компаний ООО «Тулаев-парк» и ООО «ТМПК-Волгоград» Анатолий Тулаев, руководитель компании «ФилатовПарк» Иван Филатов, руководитель фото-копи центров «Бюрократ» и рекламного агентства «Spectr-Design» Александр Горьковский, заместитель директора Центра европейского делового образования, директор ООО «ЦЕДО-тренинг» Глеб Перепелкин, руководитель консалтинговой компании «АМПАРО» Лариса Пономарева и другие.

Всего с начинающими предпринимателями работали 15 бизнес-наставников, из них 11 - в формате индивидуального наставничества.

Обучение на проекте состояло из трех этапов: прохождение бизнес-интенсива, создание бизнес-проекта, работа с успешными предпринимателями в формате индивидуального наставничества по вопросам создания, развития бизнеса и построения структуры собственного дела.

На встречах участники проекта наставничества обсудили темы, интересные и актуальные для любого предпринимателя: Психология предпринимательства. Бизнес мышление; Генерация и тестирование предпринимательских идей; Правовые основы предпринимательской деятельности и выбор варианта старта; Налогообложение малого бизнеса; Маркетинговые инструменты; Тайм-менеджмент, Бизнес-планирование.

Наставники с воодушевлением делились опытом со слушателями курсов, рассказывали о своем пути в бизнесе, успехах и ошибках, отвечали на вопросы участников.

Вообще наставничество зарекомендовало себя как одна из самых эффективных форм поддержки малого и среднего бизнеса. Это не только публичное признание бизнесмена как эксперта в своей сфере деятельности, но и его весомый вклад в будущее региона - возможность передать свой уникальный опыт, быть личным примером для тех, кто только начинает этот путь.

На правах рекламы.