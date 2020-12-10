В первом круге "Уфа" и "Ротор" сыграли вничью 0:0. Фото: ФК "Уфа".

Осталось совсем немного матчей перед паузой в чемпионате России по футболу. Предстоящий 18-й тур Российской премьер-лиги – предпоследний перед уходом команд в отпуск. В морозном Волгограде 12 декабря «Ротор» примет «Уфу» в 14.00 по московскому времени. Матч аутсайдеров сезона, которым обязательно нужно набирать очки, чтобы исправить турнирное положение. Но если уфимцы в двух предыдущих играх одержали победы, то сине-голубые в последний раз выигрывали в октябре и не забивают на протяжении трех встреч кряду. А в прошлом туре волжане были биты в Краснодаре одноименным клубом со счетом 5:0. «КП» дает прогноз на матч 18 тура чемпионата РПЛ Ротор – Уфа.

«Уфа» сейчас явно на эмоциональном подъеме. Команда крупно обыграла «Тамбов» (4:0), а затем успешно съездила в гости к «Ростову» (1:0). И с последнего места башкирский коллектив переместился на 14-ю строчку. Но в целом сезон у команды сложный. Явно не борьбу за выживание ожидали болельщики, учитывая, что совсем недавно команда пробивалась в еврокубки. После 17-ти туров у уфимцев 13 набранных очков. Они одержали 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей – 14-29. У «Ротора» показатели еще хуже. Подопечные Александра Хацкевича только в прошлой домашней игре с «Уралом» впервые не проиграли на своем поле, поделив с соперниками очки. Сейчас у волгоградцев серия из пяти матчей без побед, в трех встречах кряду они не забивают. «Ротор» занимает 16-е место с восемью очками. У команды 1 выигрыш, 5 ничейных результатов и 11 неудач. Статистика забитых и пропущенных мячей – 7-30.

Между собой «Ротор» и «Уфа» ранее встречались 5 раз. 4 игры прошли в рамках Футбольной национальной лиги. В трех дуэлях сильнее были футболисты из столицы Башкортостана – постоянно с разницей в один мяч. Еще один матч завершился вничью. Не выявила победителя и игра первого круга текущего сезона РПЛ. В Уфе команды голов друг другу не забили. А после той встречи в отставку ушел главный тренер горожан Вадим Евсеев. На его место пришел Рашид Рахимов. А в личных встречах «Ротора» и «Уфы» по забитым мячам преимущество у республиканского коллектива – 6-3.

Букмекеры в предстоящей игре предпочтения отдают «Уфе». Ее победа оценивается с коэффициентом 2,48. На выигрыш «Ротора» котировка составляет 3,2. На ничью коэффициент – 3,1.

Обе команды имеют незавидное турнирное положение. Но если «Уфа» в зоне стыковых матчей, то «Ротор» - на дне таблицы. У волгоградцев ситуация сложнее. Но еще ничего не потеряно. Надо набирать очки во встречах с прямыми конкурентами. Вот «Уфа» это старается делать. И в субботу коллектив Рашида Рахимова может добавить в свою копилку 3 очка. Прогноз «КП» на матч Ротор – Уфа – победа гостей со счетом 1:0.