Блогер снял на видео, как маленькая избушка встала на пути большого строительства дороги-обхода Волгограда

Кадр с видео Александра Блинкова

В Волгоградской области продолжается крупная стройка дороги, которая позволит транзитному транспорту не заезжать в региональный центр. Сейчас рабочие трудятся на первом этапе возведения обхода Волгограда в Светлоярском районе. И едва стройка не остановилась. Всему виной домик, который встал посередине будущей дороги. Эта картина попала в объектив камеры волгоградского блогера Александра Блинкова. Свое видео он назвал «Маленький дом на пути у большой дороги».

- Примерно месяц назад я проезжал мимо этого места. Мне показалось это интересным, - рассказал «КП-Волгоград» автор ролика.

По его словам, домик старым не выглядит. Будто он появился совсем недавно и достроить его еще не успели. А тут возведение обхода Волгограда. Маленькое столкнулось с большим. Но избушка никак не повлияла на графики масштабной стройки. Это подчеркнули в пресс-службе Упрдор Москва - Волгоград.

- Работы на самом обходе Волгограда идут по графику. Дом никак не повлиял на ход строительства. Он был снесен в конце ноября, - сообщила «КП-Волгоград» пресс-секретарь ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Инна Манафова.

Она уточнила, что домик разрушили последним, потому что не сразу нашелся его хозяин. Поэтому и его выкуп задержался. А сейчас этого строения нет. На его месте уже кипят работы.

Теперь место, где стоял домик, выглядит так. Фото: ФКУ Упрдор Москва - Волгоград.

Добавим, из-за строительства трассы в Светлоярском районе изъяли земли, по которым будет проходить проезжая часть. В том числе под строительство выкупили территории дачных массивов.