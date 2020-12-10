Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 декабря: 6 смертей, начинается массовая вакцинация

В Волгоградской области сегодня ковид подтвердился у 258 человек, 6 пациентов умерли Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С приходом декабря число новых случаев коронавируса в регионе становится только больше. Рекордные цифры появляются почти каждый день. Сегодня в области не рекорд, но положительных тестов все равно очень много. 10 декабря в Волгоградской области коронавирус подтвердился у 258 жителей. Это второй показатель за все время пандемии. Тем временем, с марта ковид подхватили уже 29 675 волгоградцев, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. В России сегодня зафиксировали 27 927 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Заболели уже более 2,5 миллиона россиян. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 10 декабря 2020 года.

Статистика ИЦК

Сразу 6 смертей подтвердили сегодня в Волгоградской области от ковида. Список жертв, к сожалению, увеличивается и увеличивается. Всего пандемия, по официальным данным, унесла жизни уже 354 пациентов.

На утро 10 декабря в инфекционных госпиталях находятся 5 929 человек - 5 881 взрослый и 48 детей. Результаты тестов подтвердили коронавирус у 624 пациентов.

За последние сутки победили коронавирус 285 жителей региона. Они выписались из ковидных стационаров, либо закрыли больничные после лечения на дому. Всего же с марта выздоровели от опасной болезни 28 277 волгоградцев.

Власти продолжают отмечать, что в Волгоградской области сохраняется напряженная, но контролируемая ситуация с коронавирусом. Чтобы снизить число новых заболевших, в регионе с 10 декабря начинается массовая вакцинация от ковида. Об этом заявил на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров. Но доз пока не так много, и получат их не все желающие. В первую очередь, прививки будут делать медикам, учителям и работникам социальной сферы.