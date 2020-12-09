Родина-Мать вместо щита: фанаты предложили «Ротору» сменить эмблему клуба

Так выглядит нынешний герб клуба, который ассоциируется с ним с 90-х годов. Фото: СК "Ротор"

Для любого футбольного фаната герб любимого футбольного клуба – не просто значок, а настоящая икона. Они с трепетом относятся к тому, что находится на футболках игроков у сердца. Бывает, что клубы решаются на ребрендинг и меняют логотип, что по-разному встречается фанатами. Не пора ли этим заняться «Ротору»? Так в интернете появилась новая эмблема сине-голубых. Не официальная. На одном из спортивных ресурсов ее опубликовал дизайнер-любитель.

Эмблема в традиционных сине-голубых цветах, на ней изображение Родины-Матери, здания музея-панорамы, мяч Лиги чемпионов и почему-то жилые дома «Волжские паруса». А сам герб имеет традиционную для «Ротора» форму – в виде щита. Прорисовка Родины-Матери тоже весьма сомнительна, у художников она не похожа на женщину. В телеграм-каналах удивлены: «Это что за позвоночник с лопатками вместо груди». В общем, рисунок не пришелся по душе поклонникам волгоградского клуба, о чем они написали в социальных сетях.

«Графически прилично, но такой ребрендинг нам в целом ни к чему. У нас крутой герб»

«Волжские паруса на эмблеме, а почему не Ашан? Я против, мне нравится сегодняшняя»

«Очень плохо. Неуместные элементы и мультяшность, слишком сладкие цвета»

«Наш нынешний герб - это наша история и традиции, и он узнаваем по всей стране»

Нынешний герб «Ротора» вернулся клубу 2 года назад. Он появился на футболках игроков перед стартом сезона-2018/2019 Футбольной национальной лиги. Долгое время шли судебные тяжбы, чтобы забрать права на использование герба у частного лица. Именно с этой эмблемой ассоциируются достижения «Ротора» в 90-х: медали чемпионата и Кубка страны, участие в еврокубках. О том, что клубу не надо менять герб, считает болельщик Эльдар Аскеров.

- Я думаю, что герб менять не надо. Мы столько ждали его возвращения. Клуб долго судился, и когда вернул герб, для всех болельщиков был праздник. Насчет герба я консервативен. А перемены нужны в клубе. Это сейчас самое актуальное, - отметил Эльдар Аскеров.

Но сколько людей, столько и мнений. И как показывает практика, ребрендинг проводят многие клубы. За последние годы эмблемы в России поменяли «Зенит», ЦСКА, «Уфа», «Ростов», а в Европе «Ювентус», ПСЖ. Болельщик «Ротора» Александр Монахов считает, что клубу не помешал бы новый логотип.

- Болельщик должен выбирать логотип клубу, а не клуб выбирает ее себе. Да, мы не играли долгое время без триколора, но щит всегда был на груди. Каким бы он не был, он всегда присутствовал на футболках игроков за исключением одного сезона, когда была синяя «крышка». Многие клубы не стоят на матче, они обновляют незначительно свои эмблемы. Почему мы не можем? Щит уже немного устарел, на мой взгляд. Что должно изображено на гербе? Родина-мать - и чем больше, тем лучше. Также новый стадион. И можно как-то обыграть наш город. Продумать надо это все до мелочей, - рассказал Александр Монахов.

Ну а что в самом «Роторе»? Пока клуб не думает над сменой герба. А опубликованный в интернете вариант сотрудники видели.

- Новый логотип - это просто работа одного из фанатов. Мы его, разумеется, видели, как и много разных вариантов, которые рисуют другие наши болельщики. Время от времени появляются обновленные эмблемы «Ротора» от дизайнеров. В данный момент в клубе не рассматривают всерьез смену герба. Возможно, мы вернемся к этому вопросу в будущем, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора».