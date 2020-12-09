Третий год в пробках: дорожники продолжат ремонтировать мост Волжской ГЭС в марте 2021 года

Зимой ГЭС ремонтировать не будут Фото: Эдуард Пальгунов

Автомобилисты, которые часто ездят из Волгограда в Волжский и в обратную сторону по ГЭС, постоянно вынуждены простаивать в пробках на плотине. Утром и вечером ко времени пути добавляется не один десяток минут из-за заторов. Все из-за длительного ремонта и еще оставшихся ухабов и ям на дороге. И все это терпеть придется уже третий год. Но мучения водителей должны закончиться. Реконструкцию проезжей части на Волжской ГЭС должны завершить на 2 месяца раньше обещанного срока– к 1 сентября 2021 года.

- В этом году мы освоили порядка 434 миллионов рублей для проведения работ на втором этапе ремонта. Плюс еще было 80 миллионов, которые позволили сделать задел на будущий год. Нам обязательно нужно было пустить движение по всей правой стороне моста – это 1458 метров. Поэтому мы сделали немного больше. Полноценное движение откроем к 1 сентября, на 2 месяца раньше запланированного. Но под мостовой частью мы продолжим работы, - рассказал заместитель директора подрядной организации ООО «Рисна» Петр Шевцов.

Подрядчик уверяет, что на движение транспорта ремонт подмостовой части плотины не повлияет. Полностью он завершится в октябре 2021 года. Как сейчас выглядит дорога на Волжской ГЭС, во время выездного совещание ознакомился губернатор Андрей Бочаров.

Губернатор оценил, что уже сделал подрядчик и что еще предстоит отремонтировать Фото: Эдуард Пальгунов

- В следующем году будет настоящий новогодний подарок для жителей – полноценное открытие движения, - рассказал глава Волгоградской области.

Также губернатор попросил еще немного терпения у волгоградцев, которым приходится простаивать в пробках на плотине.

- Еще раз хочется поблагодарить жителей Волгоградской области, Волгограда, Волжского за терпение. Работы доставляют неудобства. Несмотря на все трудности, связанные с организацией и ходом работ, они выполнены в соответствии с планом и с высоким качеством.

На правой стороне моста водители едут по свежему асфальту Фото: Эдуард Пальгунов

Сейчас на Волжской ГЭС работы не идут. Зимой делать дороги не эффективно, к тому же должно быть пространство для работы снегоуборочной техники в случае непогоды. В конце ноября завершился второй этап реконструкции. В этом году обновили два участка - протяженностью 572 и 884 метра. Теперь подрядчик планирует вернуться на объект в марте. А если позволит погода, то могут приступить к третьему этапу в феврале.

На правой части моста - новый асфальт, на левой - волнообразная дорога Фото: Эдуард Пальгунов

- На третьем этапе необходимо реконструировать 7,7 тысячи квадратных метров проезжей части. Полностью заменим дорожную часть, барьеры, щитовые и антивандальные ограждения, - отметил Петр Шевцов.

На ГЭС ремонтируют подмостовую часть, дорогу и барьерные ограждения. Теперь они металлические. Фото: Эдуард Пальгунов

По проекту осталось сделать 30% работ – левую сторону дороги на плотине. Подрядчик планирует работать круглосуточно, как и на предыдущих этапах. Проблем в ремонте дороги на плотине он не видит.

- Трудные моменты возникают тогда, когда не знаешь, что делать. А когда знаешь, трудных моментов не бывает, - подчеркнул замдиректора ООО «Рисна».

Технологии, применяемые при ремонте проезжей части в 2019 и 2020 годах, отличаются. На втором этапе была более прогрессивная гидроизоляция. Но обещают, что в целом асфальт прослужит долго.

Сегодня на ГЭС тоже работала техника. Рабочие убирали мусор с проезжей части. Фото: Эдуард Пальгунов

Напомним, ремонт на Волжской ГЭС стартовал в 2019 году. Подрядчик проводит работы не только на проезжей части, но и под мостом. Плотину построили в 1961 году. С тех пор объект ни разу не капитально не ремонтировался.