Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 декабря: снова рекордное число заболевших и 5 смертей

Все больше заболевших коронавирусом волгоградцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус не унимается и продолжает атаковать не только жителей больших городов, но и районов Волгоградской области. На сегодня в регионе снова официально зафиксировали рекордное число новых заболевших коронавирусом. Положительный тест пришел сразу 261 жителю области - это новый рекорд. Всего же в области уже 29 тысяч 417 заразившихся ковидом. Цифры приблизились к очередной моральной планке. Волгоградская область прочно закрепилась на 16-м месте в стране по числу инфицированных с минимальным отрывом от идущей выше Саратовской области. Продолжает расти и количество летальных исходов. Снова пять смертей за сутки подтвердили в Волгограде. Всего же осложнения унесли жизни уже 348 пациентов с ковидом. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 9 декабря 2020 года.

Статистика. Яндекс

Уже который день число выздоровевших идет наравне с количеством заболевших коронавирусом. По данным ИЦК, на сегодня закрыли больничные листки еще 253 человека. Всего выздоровели чуть менее 28 тысяч волгоградцев. Правда, у оперштаба эта цифра завышена на несколько сотен. Данные федерального центра и региона по выписанным из госпиталей расходятся уже которую неделю.

Но в больницах меньше ковидных пациентов не становится. Около шести тысяч волгоградцев - 5847 взрослых и 45 детей - проходят лечение в инфекционных госпиталях. Практически у каждого – ковидная пневмония. И лишь у 634 положительный тест на ковид. Более трехсот человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации, 116 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Тем временем, сегодня в Волгограде ждут прибытия второй партии вакцины от коронавируса. Пока это тысяча доз, которые достанутся медикам. После того, как привьют всех из группы риска, сделать прививку сможет и каждый желающий волгоградец.

А пока в регионе готовятся к Новому году, ставят елки, украшают улицы, открываются ледовые катки. Пока ограничения по ковиду действуют по 13 декабря включительно.