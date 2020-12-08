Delivery Club запустил доставку продуктов из сети магазинов «Радеж»

Фото: Михаил Фролов.

8 декабря 2020 года, Россия. Крупнейший сервис доставки еды в России Delivery Club впервые запускает сотрудничество с региональной сетью магазинов. Теперь курьеры сервиса — их можно узнать по зеленой униформе и брендированным терморюкзакам — будут доставлять продукты из сети магазинов «Радеж» в Волгограде. На первом этапе доставка доступна из четырех магазинов сети, до конца 2020 года продукты из «Радеж» смогут заказать жители всех районов города.

В Волгограде пользователи Delivery Сlub могут заказать более 4,6 тысяч товарных наименований из сети магазинов «Радеж», в том числе и товары собственного производства «Кухня Радеж»: кулинария, кондитерские изделия, хлебопекарная продукция и соленья. Время доставки составляет 30-40 минут, а стоимость –– 119 руб., от 499 руб. доставка заказа будет бесплатной.

«Поволжье –– один из ключевых регионов для Delivery Club, поэтому мы очень рады партнерству с «Радеж» как с одной из крупнейших региональных сетей. Для нас это возможность быстро доставлять продукты еще большему количеству пользователей, а для партнера –– новый канал продаж. С запуском экспресс-доставки из магазинов «Радеж» в Волгограде мы расширяем географию Delivery Club и сделаем быструю доставку продуктов до двери в Поволжском регионе еще более доступной», – комментирует пресс-служба Delivery Club.

Напомним, что на территории Поволжья пользователи также могут заказать доставку продуктов через сайт или приложение Delivery Club из сети магазинов «Магнит».