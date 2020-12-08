На Гремячинском ГОКе начинает работу фабрика идей

Фото: ЕвроХим.

Одновременно с развитием производственного комплекса предприятие реализует интересные внутрикорпоративные проекты по улучшению производственного процесса. Последним новшеством стало внедрение «Фабрики идей».

Этот проект представляет каждому работнику возможность реализовать свой творческий и профессиональный потенциал и внести свой вклад в развитие предприятия через разработку и внедрение на производстве полезных изменений. Идеи, которые могут принести экономический эффект и будут способствовать повышению качества продукции, снижению затрат, увеличению производительности, повышению безопасности труда, улучшению условий труда, увеличению эффективности работы оборудования или отдельных механизмов, совершенствованию технологического процесса, повышению удовлетворенности потребителей, обязательно будут рассмотрены на экспертном совете предприятия. Автору предложения достаточно лишь заполнить бланк и обосновать свою идею. Если инициатива найдет воплощение и дальнейшее продвижение на предприятии, то ее разработчик получит вознаграждение.

Фото: ЕвроХим.

«Фабрика идей» - один из основных инструментов Бизнес-системы, координацией и внедрением которых на предприятии ЕвроХим-ВолгаКалий занимается особое подразделение - отдел по операционным улучшениям.

«Для Гремячинского ГОКа это новое направление, которое позволит наладить новый, более высокий уровень партнерских отношений между коллективом и предприятием. Придумывать идеи, генерировать предложения, которые могут улучшить эффективность производства и безопасность условий труда - это очень интересная и творческая работа. Мы будем рады принять и рассмотреть все инициативы, которые предложат работники, и поможем в их реализации», - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.