Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 декабря: очередной рекорд новых заболевших и 4 смерти

Коронавирусом в регионе заболели уже более 29 тысяч человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Рекорды заболеваемости коронавирусом среди волгоградцев продолжают обновляться. Второй день подряд в регионе более 250 новых случаев ковида. 8 декабря в Волгоградской области COVID-19 подтвердился у 255 жителей, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего же пандемия подкосила уже, по официальным данным, 29 156 человек. В России за последние сутки выявили 26 097 случаев ковида в 85 регионах, а также подтвердили 562 летальных исхода, в том числе 4 в нашем регионе. Мы собрали последнюю актуальную информацию о коронавирусе в Волгоградской области к 8 декабря.

Статистика ИЦК

Число смертей от коронавируса за время пандемии в Волгоградской области достигло 343. 8 декабря у четырех умерших причиной гибели подтвердился ковид.

Выздоровел за последние сутки 251 волгоградец. Среди этого числа пациенты, которые выписались из ковидных госпиталей или закрыли больничные после амбулаторного лечения. Основная борьба с COVID-19 у них позади. Осталось только после болезни набраться сил в домашних условиях. Всего с марта от коронавируса вылечились 27 739 жителей региона.

Сейчас в ковидных стационарах находятся 6 006 человек - 5 956 взрослых и 50 детей. Среди них с подтвержденным коронавирусом 630 пациентов.

Коронавирус не собирается сбавлять обороты распространения по Волгоградской области. Волгоградцам, которые еще не подхватили вирус, остается надеяться, что болезнь чудом пройдет мимо, либо если сразит, то в легкой форме. Еще один вариант оградиться от ковида – вакцинация. Она начинается в Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров накануне заявил, что в регионе открылись 8 центров, где будут делать прививки от коронавируса всем желающим. Они находятся в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине и Михайловке. Осталось дождаться самой вакцины. Напомним, первые добровольцы уже привились в октябре. Среди 42-х добровольцев был заведующий отделением анестезиологии - реанимации с палатой реанимации и интенсивной терапии больницы №4 Сергей Левченко. Он рассказал, как себя чувствует спустя 2 месяца после вакцинации «Спутником V».

Пандемия, к сожалению, продолжает пополнять списки смертей, в том числе среди медиков. Накануне стало известно, что скончался врач анестезиолог-реаниматолог из Ахтубинска Иван Семириков, который 23 октября спасал после жестокого избиения в банке Романа Гребенюка. Доктор был также талантливым фотографом. Но победить ковид ему не удалось. Также не стало опытного врача Михаила Стренадько. Специалист с 52-летним стажем трудился заведующим терапевтического отделения больницы №16 Волгограда.