Господдержка для самозанятых граждан

ГАУ ВО "Мой бизнес"

Применить этот специальный налоговый режим могут те, кто работает сам на себя, не имеет других сотрудников, и чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

В отличие от индивидуальных предпринимателей, самозанятым не нужен кассовый аппарат, им легко зарегистрироваться и нет налоговой отчетности. Кроме того, для этой категории бизнеса действуют несколько видов господдержки.

Во-первых, самозанятые граждане могут получить бесплатные консультации по всем вопросам ведения бизнеса в центре «Мой бизнес». Начинающих предпринимателей из числа самозанятых специалисты центра научат предпринимательскому делу, помогут проработать бизнес-идею и монетизировать ее, составить бизнес-план, вычислить наиболее грамотные пути развития своего дела, найти первых клиентов, решить юридические и налоговые вопросы. Опытных бизнесменов здесь проконсультируют по договорам, налогам, госзакупкам, помогут освоить новое направление, оценить финансовую состоятельность проекта, подскажут как и какой господдержкой можно воспользоваться. Во-вторых, самозанятые граждане могут рассчитывать на финансовую поддержку государства. Так, кредитную поддержку оказывает МСП Банк, ее основной инструмент - специальный кредит с фиксированной ставкой до 8,5% годовых сроком до 3 лет. Кредит 1 млн рублей предоставляется без залога, до 5 млн. рублей – с минимальными требованиями к обеспечению.

Специально для самозанятых предпринимателей действует упрощенная процедура прохождения заявок, специальная модель оценки и сокращенный перечень документов. Их подача и рассмотрение производится полностью онлайн через систему дистанционного кредитования АИС НГС, а обращения самозанятых рассматриваются быстрее остальных. Расчетный счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке. Также в качестве финансовой господдержки самозанятым гражданам полагается единовременная субсидия в размере уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год по состоянию на 30 апреля 2020 года. Получить ее можно, не обращаясь в налоговую, достаточно лишь указать сведения о своей действующей банковской карте в мобильном приложении «Мой налог».

Еще одна форма материальной поддержки - дополнительный «налоговый капитал» (он же вычет). С 1 июня 2020 года этот бонус предоставляется без заявления всем зарегистрированным самозанятым гражданам, а также тем, кто будет регистрироваться в течение этого года. Размер вычета равен одному МРОТ (12 130 руб.). За счет этих средств граждане могут оплатить налог на профессиональный доход, задолженность и пени. Дополнительный вычет будет увеличивать остаток существующего налогового вычета. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте «Мой бизнес» Волгоград в разделе «Господдержка самозанятых граждан».

За консультацией по ведению бизнеса обращаться в Центр поддержки предпринимательства Волгоградской области: 8 (8442) 32-00-06; Горячая линия: 8-800-302-32-03, E-mail: cpp34@bk.ru Ответы на вопросы о получении субсидии и оформлении налогового капитала можно найти на сайте npd.nalog.ru – налог на профессиональный доход. Телефон горячей линии по вопросам поддержки и защиты интересов самозанятых граждан Волгоградской ТПП: 8-800-700-13-63.

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