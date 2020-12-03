Календарь мероприятий ГАУ ВО "Мой Бизнес» на ближайшую неделю

ГАУ ВО "Мой бизнес"

07 декабря, понедельник.

09:00 - Четвертый модуль программы «Реализация экспортной сделки». Обучение ОЧНОЕ. Тренер: Маняпов Ренат Ильдусович. Место проведения: г. Волгоград, проспект им. Г.К. Жукова, д. 3, 1 этаж, конференц-зал 1-01. (Здание комитета экономической политики и развития Волгоградской области).

09:00 - Круглый стол «Мастерство публичных выступлений» Участники рассмотрят следующие вопросы: • Подготовка и проведение публичного выступления. • Преодоление предстартового волнения и факторы, от которых зависит успешность выступления. • Ответы на вопросы аудитории. Управление «трудными» слушателями. Спикеры: • Дудин Алексей Сергеевич – юрист и бизнес-консультант, руководитель проекта Мастерской риторики и публичных выступлений «Меткое слово». • Кравцов Андрей Васильевич – руководитель Центра поддержки предпринимательства ГАУ ВО «Мой бизнес». Модераторы: • Свидров Максим Александрович – вице-президент Волгоградской ТПП. • Курепина Ирина Сергеевна – директор Регионального центра качества Волгоградской ТПП. Место проведения: видеоконференция на портале Webinar.ru. Ссылка на подключение будет направлена участникам после регистрации.

11:00 - Круглый стол «Эффективные переговоры» Участники рассмотрят следующие вопросы: • Основные этапы переговорного процесса. • Отличие эффективных переговорщиков от неэффективных. • Чем именно нужно заниматься переговорщику в ходе переговоров. • Проведение анализа состоявшихся переговоров. Спикеры: • Дудин Алексей Сергеевич – юрист и бизнес-консультант, руководитель проекта Мастерской риторики и публичных выступлений «Меткое слово». • Кравцов Андрей Васильевич – руководитель Центра поддержки предпринимательства ГАУ ВО «Мой бизнес». Модераторы: • Свидров Максим Александрович – вице-президент Волгоградской ТПП. • Курепина Ирина Сергеевна –директор Регионального центра качества Волгоградской ТПП. Место проведения: видеоконференция на портале Webinar.ru. Ссылка на подключение будет направлена участникам после регистрации в течении суток.

15:00 - Вебинар «9 рычагов роста компании». Спикер - стратег, маркетолог-практик, генеральный директор и управляющий партнер Paper Planes Consulting Agency Илья Балахнин. Программа вебинара: 1. Модель создания прибыли. Оценка модели создания прибыли и ответы на вопросы «Почему компания зарабатывает?», «Как она может продолжить зарабатывать?», «Как будет меняться рынок?», «Как компании необходимо меняться?» 2. Маркетинговая стратегия, которая определяет модель взаимодействия с клиентом. 3. Бизнес-процессы — основа для дальнейшей автоматизации: закрепление организационной структуры, должностных обязанностей. 4. Организационная структура: какие роли и должности должны существовать в компании. 5. HR-стратегия: определение процесса поиска и найма сотрудников, которые отвечают целям компании. 6. Автоматизация для достижения экономической эффективности. Мероприятие проводится через приложение ZOOM. Идентификатор и пароль для подключения будут направлены зарегистрированным участникам дополнительно.

08 декабря, вторник.

10:00 - Круглый стол «Передовые методы продвижения собственной продукции через сеть интернет». К участию в мероприятии приглашаются субъекты МСП, осуществляющие деятельность в области промышленного и сельскохозяйственного производства, зарегистрированные и ведущие свою деятельность на территории Волгоградской области. Программа круглого стола: 1. Интернет как место торговли (продвижения). Тенденции и возможности. 2. Как провести исследование спроса и целевой аудитории в интернете. 3. Эффективные инструменты продвижения товара в Интернете (интернет – маркетинг): 4. SMM - продвижение в социальных сетях: 5. Социальные доказательства, увеличивающие продажи в Интернете (создание положительного образа компании). Спикер - генеральный директор digital-агентства «РЕАКТИВ МЕДИА», руководитель поддержки клиентов Службы социальных медиа «Билайн» Сергей Стукалов. Место проведения: в онлайн-формате на портале Webinar.ru.

14:00 - Круглый стол «Продвижение малого и среднего бизнеса через медиа и общественные организации». Программа мероприятия: - Приветственное слово организаторов круглого стола; - Правильное использование возможностей общественных организаций; - Секреты позиционирования себя и своего продукта в медиа-пространстве; - Пять правил storytelling – успешная продажа свое услуги/продукта; - Лайфхаки работы со СМИ для успешного продвижения своего бизнеса; Спикер - член Союза журналистов РФ, Пресс-секретарь «ОПОРЫ РОССИИ» в Подмосковье, ведущая программы «Бизнес Среда» и экономический обозреватель «Радио 1» Анна Анатольевна Косицына. Место проведения: видеоконференция на портале Webinar.ru.

09 декабря, среда.

09:00 - Круглый стол «Лидерство и командная работа» Участники рассмотрят следующие вопросы: • Функции лидера по отношению к команде. • Особенности мышления лидера. Стили лидерства. • Выстраивание лидером и руководителем системы коммуникации с людьми. Спикеры: • Дудин Алексей Сергеевич – юрист и бизнес-консультант, руководитель проекта Мастерской риторики и публичных выступлений «Меткое слово». • Кравцов Андрей Васильевич – руководитель Центра поддержки предпринимательства ГАУ ВО «Мой бизнес». Место проведения: видеоконференция на портале Webinar.ru. Ссылка на подключение будет направлена участникам после регистрации.

09:30 - Семинар «Продукты Группы Российского экспортного центра». Цель семинара – помочь компаниям понять специфику продуктов, предоставляемых Группой РЭЦ, оценить, какие из них будут наиболее применимы для той или иной стадии жизненного цикла экспортного проекта (ЖЦЭП), узнать условия предоставления данных продуктов, проработать вопросы взаимодействия с Группой РЭЦ. Место проведения: Комитет экономической политики и развития Волгоградской области, г. Волгоград, проспект им. Г.К. Жукова, д. 3, 1 этаж, конференц-зал, 1-01. Дополнительно будет проводиться онлайн-трансляция мероприятия. Участие в семинаре для 1 представителя компании бесплатное.

11:00 - Бизнес-завтраки с успешными предпринимателями Волгоградской области. Татьяна Ермак – учредитель и генеральный директор управляющей фасилити-компании «Элоя Сервис». Компания с 2002 года работает в сфере клининга и фасилити-менеджмента, входит в число лидеров по оказанию услуг уборки помещений, обслуживания зданий и прилегающих территорий в Волгограде и в других городах России. Место проведения: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, конференц-зал Волгоградской торгово-промышленной палаты. Участие бесплатное, количество мест ограничено.

11:00 - Круглый стол «Принятие управленческих решений» Участники рассмотрят следующие вопросы: • Понятие «управленческое решение». Виды управленческих решений. • Факторы влияющие на процесс принятия управленческого решения. • Поиск возможных управленческих решений. • Выбор одного варианта из числа возможных управленческих решений. Спикеры: • Дудин Алексей Сергеевич – юрист и бизнес-консультант, руководитель проекта Мастерской риторики и публичных выступлений «Меткое слово». • Кравцов Андрей Васильевич – руководитель Центра поддержки предпринимательства ГАУ ВО «Мой бизнес». Место проведения: видеоконференция на портале Webinar.ru.Ссылка на подключение будет направлена участникам после регистрации.

12:00 - Вебинар «Практические аспекты цифровой трансформации деятельности предпринимательских структур» Программа вебинара: - практический обзор основных инструментов цифровой трансформации деятельности организаций: преимущества и недостатки; - сценарии применения инструментов цифровой трансформации в зависимости от уровня цифровой зрелости компаний; - практические аспекты аутсорсинга системы управления цифровой трансформацией компании. Спикер - кандидат экономических наук, директор ООО «Лаборатория инновационных технологий» Илья Викторович Пшеничников. Идентификатор и пароль для подключения будут направлены зарегистрированным участникам дополнительно.

13:30 - Вебинар «Поиск новых путей развития технологического предпринимательства в условиях Industrie 4.0.» Программа вебинара: - перспективные направления развития технологического предпринимательства в условиях четвертой промышленной революции; - инфраструктурная поддержка технологического предпринимательства и практика ее использования; - особенности формирования и развития технологических проектов в условиях цифровой трансформации. Спикер - кандидат экономических наук, директор ООО «Лаборатория инновационных технологий» Илья Викторович Пшеничников. Идентификатор и пароль для подключения будут направлены зарегистрированным участникам дополнительно.

15:00 - Вебинар "Разработка CJM (CUSTOMERJOURNEYMAP) – карты путешествия потребителя" Программа вебинара: 1. Что такое CJM — Сustomer Journey Map. 2. Экономическая эффективность CJM. 3. JTBD: как определить клиентские сегменты. Спикер - стратег, маркетолог-практик, генеральный директор и управляющий партнер Paper Planes Consulting Agency Илья Балахнин. Мероприятие проводится через приложение ZOOM.

19:00 - Вебинар «Мой первый бизнес». Центр поддержки предпринимательства «Мой Бизнес» в процессе моделируемой дискуссии поделится информацией: • Услуги и сервисы Центра для предпринимателя (что предлагаем? как можно получить? как оформить?) • Как Центр адаптировался во время самоизоляции (на что могут рассчитывать предприниматели в новых реалиях?) • За какими услугами чаще всего обращаются предприниматели? и др.

10 декабря, четверг.

09:00 - Круглый стол «Тайм-менеджмент» Участники рассмотрят следующие вопросы: • Что такое тайм-менеджмент. Основы планирования времени. • Принципы эффективной работы и хорошего отдыха. • Эффективная постановка целей и задач. • Определение поглотителей времени и борьба с ними. • Личная система управления временем. Спикеры: • Дудин Алексей Сергеевич – юрист и бизнес-консультант, руководитель проекта Мастерской риторики и публичных выступлений «Меткое слово». • Кравцов Андрей Васильевич – руководитель Центра поддержки предпринимательства ГАУ ВО «Мой бизнес». Место проведения: видеоконференция на портале Webinar.ru. Ссылка на подключение будет направлена участникам после регистрации.

11:00 - Круглый стол «Управление проектами» Участники рассмотрят следующие вопросы: • Понятие «проект». • Роль проектного менеджмента в управлении организацией. • Управление предметной областью проекта, сроками, стоимостью, персоналом, коммуникациями, качеством, рисками и изменениями проекта. Спикеры: • Дудин Алексей Сергеевич – юрист и бизнес-консультант, руководитель проекта Мастерской риторики и публичных выступлений «Меткое слово». • Кравцов Андрей Васильевич – руководитель Центра поддержки предпринимательства ГАУ ВО «Мой бизнес». Место проведения: видеоконференция на портале Webinar.ru. Ссылка на подключение будет направлена участникам после регистрации.

13:30 - Вебинар «Интерактивное взаимодействие участников бизнеса на основе блокчейн-технологий» Программа вебинара: - готовящиеся изменения в законодательстве Российской Федерации по использованию блокчейн-платформ в субъектах предпринимательства; - обзор современного программного обеспечения виртуального взаимодействия участников бизнеса; - новые формы и алгоритмы интерактивного общения на основе блокчейн-технологий; - новые форматы управленческих и контрольных взаимоотношений внутри организации. Спикер - Козенко Юрий Алексеевич – доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента Волгоградского государственного университета, заслуженный изобретатель.

14:00 - Круглый стол «Участие в государственных закупках, тендерах, электронных торгах и аукционах» В программе мероприятия: Актуальные изменения законодательства в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок Контроль и надзор в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг Рекомендации по применению действующего законодательства Анализ административной и судебной практики Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, тендерах, электронных торгах и аукционах К участию в мероприятии приглашены: Управление Федеральной антимонопольной службы России по Волгоградской области Прокуратура Волгоградской области Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области. Представители крупнейших заказчиков Волгоградской области. Место проведения: онлайн формат, площадка ZOOM.

Все мероприятия реализуются центром «Мой бизнес» Волгоградской области в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение целей и показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития РФ и комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

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