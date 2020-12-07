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Общество

Все меры господдержки МСП по принципу «одного окна»

В Волгоградской области создана единая структура государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса
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ГАУ "Мой бизнес"

ГАУ "Мой бизнес"

Она состоит из нескольких направлений, способствующих развитию предпринимательской деятельности. Все подразделения работают по принципу «одного окна». Здесь можно получить весь комплекс государственных, муниципальных и дополнительных услуг быстро и без бюрократических проволочек.

Центр «Мой бизнес»

Сектор первоначального приема. Здесь специалисты определяют потребности заявителя, знакомят его с возможностями структуры и направляют в профильный центр. Уже в прошлом году услугами центра «Мой бизнес» воспользовались почти 3,5 тысячи субъектов предпринимательства. Работает горячая линия - 8-800-302-3-203.

Центр поддержки предпринимательства

Создан для предоставления высококвалифицированных консультаций и экспертной поддержки предпринимателей по широкому спектру направлений: финансовое планирование, вопросы маркетинга, право, бухучет, патентная защита, лицензирование. Кроме того, центр организует форумы, выставки, бизнес-миссии, реализует федеральные и региональные программы обучения. Работает горячая линия – 8-800-302-2-203.

Центр инжиниринга

Работает с предпринимателями-производителями региона, предоставляя следующие услуги: составление бизнес-планов, консультации по вопросам авторских прав, технические и проектные консультации, сертификация и конструкторская документация. Работа центра способствует повышению технологической готовности местных предприятий к внедрению инноваций, освоению новых видов деятельности, повышает конкурентоспособность товаров местных производителей.

Центр поддержки экспорта

Оказывает всестороннюю помощь в нахождении партнеров и клиентов за рубежом, продвижении волгоградских предприятий на иностранные рынки товаров, услуг и технологий, выполняет анализ внешних рынков, перевод сайтов и презентационных материалов на иностранные языки, реализует образовательные программы совместно с Российским экспортным центром.

Центр инноваций социальной сферы

Содействует продвижению и поддержке социальных предпринимателей, обеспечивает их информационное, аналитическое и юридическое сопровождение, содействует в обучении, привлечении кадров, размещает продукцию социальных предприятий на электронных торговых площадках и тематических выставках по всей России.

Центр прототипирования

Профиль работы – промышленный инжиниринг. Осуществляет помощь в проектировании, организации технологического процесса, наладке выпуска готовой продукции, изготовлении образцов и прототипов, продукции в малом количестве и упаковки.

Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области»

Предоставляет возможность получения субъектов МСП микрозаймов в размере до 3 млн рублей на срок до 3 лет по ставке ниже банковской без страховок, допкомиссий и с дифференцированными платежами. Услуги фонда стали неоценимой поддержкой предпринимателей в период пандемии.

Ассоциация «Гарантийный фонд Волгоградской области»

Предоставляет поручительство в размере до 70% для получения банковского кредита при недостатке залогового обеспечения, тем самым повышает доступность заемных средств, необходимых для открытия или развития своего дела. Поручительство предоставляется на условии вознаграждения от 0,5 до 2%.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

Осуществляет работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывает порядка 200 услуг по ведению предпринимательской деятельности, помогает оформить пакет документов для открытия своего бизнеса, пройти регистрацию на портале Бизнес-навигатор МСП.

Кроме того, активную поддержку оказывают региональный фонд развития промышленности Волгоградской области, МСП банк, «Корпорация развития Волгоградской области», «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, действуют программы льготного кредитования, льготного лизинга оборудования, налоговые льготы, субсидии субъектам МСП в моногородах.

Оказание всех видов господдержки осуществляется на одной площадке – в офисном здании по адресу пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. Здесь есть кабинеты для переговоров, зал для проведения тренингов и обучающих мероприятий. В 2019 году на базе центра «Мой бизнес» начала действовать Горячая линия: 8-800-302-3-203, позвонив на которую, предприниматели могут получить исчерпывающую информацию о направлениях поддержки бизнеса, записаться на мероприятия или получить консультацию. Кроме того, принцип «одного окна» в онлайн-формате реализуется через Портал государственной поддержки бизнеса Волгоградской области, который объединил более 30 сервисов: новости, календарь бизнес-событий, онлайн-консультации, запись на мероприятия, дистанционное обучение и др. Наиболее востребованы онлайн-консультации по вопросам ведения бизнеса и дистанционная регистрация на образовательные мероприятия «Мой бизнес». Все мероприятия реализуются центром «Мой бизнес» Волгоградской области в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение целей и показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития РФ и комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

«Мой бизнес».

Адрес: г. Волгоград, пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3.

www.mspvolga.ru.

Тел.: 8 (8442) 32-00-18.

E-mail: gauvobi@volganet.ru

Горячая линия: 8-800-302-3-20

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