Все меры господдержки МСП по принципу «одного окна»

ГАУ "Мой бизнес"

Она состоит из нескольких направлений, способствующих развитию предпринимательской деятельности. Все подразделения работают по принципу «одного окна». Здесь можно получить весь комплекс государственных, муниципальных и дополнительных услуг быстро и без бюрократических проволочек.

Центр «Мой бизнес»

Сектор первоначального приема. Здесь специалисты определяют потребности заявителя, знакомят его с возможностями структуры и направляют в профильный центр. Уже в прошлом году услугами центра «Мой бизнес» воспользовались почти 3,5 тысячи субъектов предпринимательства. Работает горячая линия - 8-800-302-3-203.

Центр поддержки предпринимательства

Создан для предоставления высококвалифицированных консультаций и экспертной поддержки предпринимателей по широкому спектру направлений: финансовое планирование, вопросы маркетинга, право, бухучет, патентная защита, лицензирование. Кроме того, центр организует форумы, выставки, бизнес-миссии, реализует федеральные и региональные программы обучения. Работает горячая линия – 8-800-302-2-203.

Центр инжиниринга

Работает с предпринимателями-производителями региона, предоставляя следующие услуги: составление бизнес-планов, консультации по вопросам авторских прав, технические и проектные консультации, сертификация и конструкторская документация. Работа центра способствует повышению технологической готовности местных предприятий к внедрению инноваций, освоению новых видов деятельности, повышает конкурентоспособность товаров местных производителей.

Центр поддержки экспорта

Оказывает всестороннюю помощь в нахождении партнеров и клиентов за рубежом, продвижении волгоградских предприятий на иностранные рынки товаров, услуг и технологий, выполняет анализ внешних рынков, перевод сайтов и презентационных материалов на иностранные языки, реализует образовательные программы совместно с Российским экспортным центром.

Центр инноваций социальной сферы

Содействует продвижению и поддержке социальных предпринимателей, обеспечивает их информационное, аналитическое и юридическое сопровождение, содействует в обучении, привлечении кадров, размещает продукцию социальных предприятий на электронных торговых площадках и тематических выставках по всей России.

Центр прототипирования

Профиль работы – промышленный инжиниринг. Осуществляет помощь в проектировании, организации технологического процесса, наладке выпуска готовой продукции, изготовлении образцов и прототипов, продукции в малом количестве и упаковки.

Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области»

Предоставляет возможность получения субъектов МСП микрозаймов в размере до 3 млн рублей на срок до 3 лет по ставке ниже банковской без страховок, допкомиссий и с дифференцированными платежами. Услуги фонда стали неоценимой поддержкой предпринимателей в период пандемии.

Ассоциация «Гарантийный фонд Волгоградской области»

Предоставляет поручительство в размере до 70% для получения банковского кредита при недостатке залогового обеспечения, тем самым повышает доступность заемных средств, необходимых для открытия или развития своего дела. Поручительство предоставляется на условии вознаграждения от 0,5 до 2%.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

Осуществляет работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывает порядка 200 услуг по ведению предпринимательской деятельности, помогает оформить пакет документов для открытия своего бизнеса, пройти регистрацию на портале Бизнес-навигатор МСП.

Кроме того, активную поддержку оказывают региональный фонд развития промышленности Волгоградской области, МСП банк, «Корпорация развития Волгоградской области», «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, действуют программы льготного кредитования, льготного лизинга оборудования, налоговые льготы, субсидии субъектам МСП в моногородах.

Оказание всех видов господдержки осуществляется на одной площадке – в офисном здании по адресу пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. Здесь есть кабинеты для переговоров, зал для проведения тренингов и обучающих мероприятий. В 2019 году на базе центра «Мой бизнес» начала действовать Горячая линия: 8-800-302-3-203, позвонив на которую, предприниматели могут получить исчерпывающую информацию о направлениях поддержки бизнеса, записаться на мероприятия или получить консультацию. Кроме того, принцип «одного окна» в онлайн-формате реализуется через Портал государственной поддержки бизнеса Волгоградской области, который объединил более 30 сервисов: новости, календарь бизнес-событий, онлайн-консультации, запись на мероприятия, дистанционное обучение и др. Наиболее востребованы онлайн-консультации по вопросам ведения бизнеса и дистанционная регистрация на образовательные мероприятия «Мой бизнес». Все мероприятия реализуются центром «Мой бизнес» Волгоградской области в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение целей и показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития РФ и комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

«Мой бизнес».

Адрес: г. Волгоград, пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3.

www.mspvolga.ru.

Тел.: 8 (8442) 32-00-18.

E-mail: gauvobi@volganet.ru

Горячая линия: 8-800-302-3-20

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