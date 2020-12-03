Разработки волгоградских медиков оценили за рубежом

Фото: Клиника «Движение»

Медицинское научно-производственное объединение «Клиника «Движение» основано в 1992 году. Это было одно из первых частных медучреждений региона. Постепенно расширялся штат, рос и спектр оказываемых услуг. Параллельно велась научно-исследовательская работа совместно с учеными Волгоградского государственного медицинского университета и других вузов страны. Одним из основных направлений стала колопроктология и гастроэнтерология. Со временем появился опыт участия в международных клинических исследованиях в соответствии со стандартами good clinical practice (GCP).

В 2000 году профессор Олег Соловьев предложил свой способ лечения, и уже в 2002 году было организовано научно-производственное объединение «Симбитек» и налажен выпуск ультразвукового хирургического комплекса «Проксон». После успешных клинических испытаний в ведущих НИИ страны это оборудование нашло применение в лечебных учреждениях. На сегодняшний день его используют более чем в 20 городах страны. - Как член торгово-промышленной палаты Волгоградской области в 2016 году НПО «Симбитек» была включена в каталог компаний, планирующих экспортную деятельность, - рассказывает генеральный директор Алексей Соловьев. - Именно тогда и зародилась идея продвижения уникальной разработки за рубежом. Так как медицинское оборудование требует специальной сертификации и регистрации в зависимости от страны сбыта, мы обратились за консультацией в центр «Мой бизнес».

Взаимодействие было эффективным. Сотрудники центра быстро и профессионально реагировали на запросы волгоградских новаторов. А их было немало. Разработка и внедрение новой медицинской технологии требует немалых затрат, как финансовых, так и временных. Многие разработки поддерживаются за счет энтузиазма самих разработчиков. Также очень сложно наладить производство из мелкосерийного в крупносерийное. Требуется немало затрат на информационное продвижение, участие в выставках, мастер-классах.

В прошлом году «Симбитек» и «Клиника «Движение» приняли участие в самой крупной международной выставке медицинского оборудования Medica 2019. Все затраты на организацию выставочного стенда, логистику оборудования, таможенное оформление были покрыты за счет господдержки. - Участие в подобной выставке – это очень престижно. Из России были представители только четырех регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Волгоградской области. В течение четырех дней нам удалось провести переговоры с потенциальными партнерами и потребителями. Мы определили заинтересованные в нашей продукции рынки. Была отличная возможность найти пути решения и многих производственных проблем, - отмечает Алексей Соловьев.

Кроме того, по итогам 2019 года «Клиника «Движение» стала победителем конкурса «Экспортер года 2019» в номинации «Сфера услуг» среди субъектов малого и среднего бизнеса. Этот конкурс проводит Центр поддержки экспорта, а главным призом является возможность бесплатного участия с индивидуальным стендом на выставке в России или за рубежом.

- Это будет очень серьезным подспорьем и стимулом для дальнейшего развития, - подчеркивает Алексей Олегович. - В наших планах сотрудничество и с центром прототипирования центра «Мой бизнес» для дальнейших разработок и модернизаций. Все мероприятия центр «Мой бизнес» Волгоградской области реализует в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития РФ и комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

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