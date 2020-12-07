«Синергетика» для развития способностей детей

Счет победам открыли и компания, и ее воспитанники. Фото: Компания «Синергетика»

История компании «Синергетика» начиналась в 2016 году с занятий на базе Светлоярской школы №1. Сегодня это уже сеть кружков робототехники и 3D-моделирования, представительства которой есть в четырех районах Волгограда. Очные и онлайн-занятия, популярная физика, основы инжиниринга, моделирования и программирования развивают творческую активность и самостоятельность детей. Для этого есть необходимое оборудование и программное обеспечение, дружный коллектив «горящих» идеями преподавателей, а также стремление к общим успехам.

- Мы даем возможность найти свое призвание и развить способности, - говорит генеральный директор Сергей Пелих.

Воспитанники «Синергетики» уже могут гордиться успехами в региональных и федеральных конкурсах и соревнованиях по робототехнике.

- В марте этого года в партнерстве с АНО «АРНТТ «Волгоградский технопарк» нам удалось найти спонсора и организовать бесплатную для детей поездку клуба робототехники «Роботроник» и технопарка «Кванториум-РЖД» на Фестиваль «РобоАрт-2020» в Воронеже. Это дало нам ценный опыт, а пять наших команд заняли призовые места, - рассказывает Сергей Пелих.

Рентабельность социального бизнеса ниже, чем у других проектов. Но «Синергетика» целенаправленно продвигает благотворительные и волонтерские проекты. Грянувший локдаун сильно подкосил всю сферу образования, исчерпав финансовый запас прочности. Пришлось перекраивать систему занятий. Юным робототехникам предложили заниматься на вебинарах. В мае онлайн-занятия проводили бесплатно, чтобы поддержать семьи, доход которых тоже снизился из-за ковидных ограничений. Компания попала в категорию пострадавших и получила поддержку государства. Параллельно подали заявку в Центр инноваций социальной сферы.

- В ЦИСС нам помогли разработать новый сайт technopark34.ru, который позволит эффективно развиваться в новом формате. Также с помощью центра «Мой бизнес» сейчас занимаемся регистрацией товарного знака. Помогают с рекламой, чтобы о нас узнали больше людей. Сотрудничаем, взаимодействуем. Из центра постоянно звонят, интересуются, чем помочь, предлагают, когда появляется что-то новое. Это и обучение - семинары, форумы, конференции, и услуги, - отмечает Сергей Пелих. - Взаимодействие с центром «Мой бизнес» я бы оценил на пять баллов и другим посоветовал бы, потому что не всегда социальный предприниматель в силу финансовых возможностей может пройти обучение или разместить рекламу на том же билборде.

В планах компании - создание регионального ресурсного центра для проведения робототехнических соревнований и масштабирование на область. Подали заявку на грант для финансирования проекта для детей, находящихся на лечении в онкодиспансере. В 2020 году компания «Синергетика» по решению региональной экспертной группы регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года - 2020» вошла в число победителей конкурса среди субъектов МСБ в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей». Церемония награждения состоится в декабре.

Это и другие мероприятия центр «Мой бизнес» Волгоградской области реализует в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития РФ и Комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

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