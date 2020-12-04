Расширяем горизонты для отечественного оборудования

Центр поддержки экспорта помог организовать поездку на выставку промышленного оборудования в Ереван. Фото: ООО «Профитрейд»

Компания ООО «Профитрейд» является одним из представителей малого бизнеса Волгоградской области. Первый тендер она выиграла в ноябре 2016 года. На сегодняшний день команда из пяти человек занимается поставкой промышленного оборудования отечественного производства не только по России, но и в страны ближнего зарубежья - Узбекистан, Казахстан, Украину. Ассортимент поставляемой продукции разнообразен, большая часть идет по дилерским соглашениям. В перечне КИП и автоматика, оборудование для нефтегазовой промышленности, сварочное, кабельная продукция, трубопроводная арматура, различные компрессоры для автономного снабжения сжатым воздухом пневмоборудования и инструментов, всевозможные виды грузоподъемников. «Профитрейд» работает по прямым заявкам, участвует в тендерных конкурсах и мониторит запросы, которые оперативно поступают от Волгоградского центра поддержки экспорта.

Плотное сотрудничество с группой «Мой бизнес» началось в 2019 году. Центр поддержки экспорта Волгоградской области помог компании организовать поездку на выставку промышленного оборудования в Ереван (Армения). Специалисты центра содействовали в подготовке презентационных материалов, переводе каталогов, коммерческого предложения и сайта компании на английский язык. Помогли и в поиске потенциальных зарубежных потребителей, а также в размещении на площадке Allbiz, где вся информация может быть переведена на 73 языка. - Потом были приглашения на другие на мероприятия. Так, наша компания приняла участие в VI Международном форуме общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке» и бизнес-миссии в города Нур-Султан и Баку, где организовали встречи с представителями бизнеса, - рассказывает генеральный директор ООО «Профитрейд» Олеся Лимаренко.

– Это помогло заложить фундамент будущих и, надеюсь, прочных отношений. Все эти шаги, существенно увеличивают количество обращений потенциальных заказчиков в компанию. Растет и оборот. Так, поставки на экспорт за 2019 год возросли более чем на 50% по сравнению с 2018 годом. Немного жаль, что в 2020 году результат не такой выдающийся, но мы закрепили успех и держим планку. Кроме того, Центр поддержки экспорта постоянно приглашает предпринимателей на обучающие семинары, вебинары и онлайн конференции. Так, недавно команда «Профитрейд» смогла пообщаться с представителями торговли оборудованием Узбекистана, понять и прочувствовать, как информационно подавать себя, что предпринять при разработке маркетинговой стратегии. Серьезную помощь в развитии оказал и такой инструмент, как «банковская гарантия». Это в 3 - 4 раза ускорило возврат НДС, процедура проходит в срок менее месяца.

- Работают в Волгоградском экспортном центре очень отзывчивые и компетентные специалисты. Всегда держат в курсе проходящих мероприятий для роста и развития малого и среднего бизнеса. Все запросы от иностранных заказчиков появляются оперативно. В любой ситуации поддержат, помогут, подскажут, - отмечает Олеся Лимаренко. - Считаю, что это очень сильный ресурс для тех, кто начинает или не знает, как продолжить свое дело. Вовремя сориентируют, откроют возможности, ответят на все вопросы. Напомним, все мероприятия центр «Мой бизнес» Волгоградской области реализует в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития РФ и комитета экономической политики и развития Волгоградской области.

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